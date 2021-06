España tiene un partido de izquierdas mayoritario y de gobierno que, cuando es menester, actúa con sentido y/o razón de estado: el PSOE. Y no entro a valorar si uno está de acuerdo o no con lo que ocasiona el comportamiento mencionado. Pero España no tiene una derecha que obre de la misma manera.

Es decir, España no tiene una derecha responsable ni homologable con la que existe en la mayoría de países europeos, por ejemplo. Y esto, lo miren como lo miren, es un problema que lo único que produce es debilidad, debilidad de Estado.

La derecha española mayoritaria, el Partido Popular, hasta evita decir que es un partido de derechas. Es decir, a los que son de derechas les da miedo o les incomoda decir que lo son. ¿Por qué? Si uno mira a los gobiernos de la Unión Europea, la mayoría son de derechas. Entonces, ¿por qué la derecha española está más inclinada al griterío que a comportarse como gente seria y responsable?, ¿será por su origen?

Habría que recordar que uno puede ser de derechas y ser totalmente demócrata al igual, ni más ni menos, que uno que se considere de izquierdas. Ni mejor ni peor: igual. Y dejémonos de superioridades morales.

Les voy a poner solo un ejemplo de cómo la izquierda puede sacrificar sus postulados ideológicos en beneficio de la política de Estado y, en cambio, la derecha hace lo contrario: el referéndum de la OTAN, en 1986. El PSOE, a favor (“de entrada”, ¿se acuerdan?); y la derecha, entonces Alianza Popular, a favor de la abstención. !La OTAN! Es decir, en 1986, azufre para la izquierda, como diría Hugo Chávez.

¿Les pongo el ejemplo del artículo 155 de la Constitución aplicado a Cataluña? El PSOE secundó a Mariano Rajoy. Y ahora, con los indultos, ¿qué hace el Partido Popular y sus satélites? Al monte, otra vez. Al monte y al griterío. Y eso que en los indultos concurren “razones de justicia, equidad y utilidad pública”, como reconoce más de un magistrado.