Hay muchos vendedores de crecepelo que, como ustedes saben, es una metáfora ideal para definir a los timadores, gente sin escrúpulos que, por interés pecuniario o por ideología, venden a diario un montón de basura.

No crean que lo hace gente sin estudios ni recursos. Para nada. Hay vendedores de crecepelo con currículums que impresionan. Entonces, ¿por qué venden mentiras y/o exageraciones? Complicado.

A lo largo de mi carrera profesional siempre dediqué mucho tiempo a intentar evitar dar espacio a farsantes, y no siempre lo conseguí. Se me escapó alguno que, por ideología, mintió.

Una mentira puede durar poco o mucho, pero si hay debate, tarde o temprano se desemmascara. El problema es cuando la mentira y/o exageración forma parte del relato mayoritario, un relato que, además, no permite debates.

Pienso en científicos, que los hay, que hoy darían su opinión sobre el cambio climático, pero no lo hacen porque temen que se les estigmatice, que se les insulte, que se les llame lo que no son por no coincidir al cien por cien con el relato social y político publicado. Su silencio nos empobrece, porque nos deja sin la posibilidad de construirnos nuestra propia opinión sobre lo que sea.

"Hoy, el debate es más necesario que nunca, porque ya saben que, 'cuando todos piensan lo mismo, no piensa nadie'"

Y si ya no tuviéramos bastante con el silencio de los que deberían opinar también tenemos un periodismo cada día más militante, es decir, sin tomar la distancia adecuada respecto a lo que trata.

Las sociedades sanas son las que no insultan ni increpan a los discrepantes, a los que emiten un relato diferente al mayoritario, sobre todo, al mayoritario publicado. Y en sus medios hay debates serios que buscan mucho más la divulgación de opiniones que el griterío.

Vivimos tiempos de mudanzas, de transiciones, de cambios. Y lo hacemos sin liderazgos. Izquierdas y derechas también están haciendo reformas. Por eso, hoy, el debate es más necesario que nunca, porque ya saben que, “cuando todos piensan lo mismo, no piensa nadie”.