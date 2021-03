Como se ha dicho un millón de veces, los Estados, con contadas excepciones, nos han fallado. Es decir, deberían habernos protegido y fallaron. ¿Por qué? Bien, la pregunta da para una enciclopedia. Pero en todos ellos creo que hay un punto en común: mala gestión de todo lo público y común. Y eso corresponde a los gobiernos, ya sean estatales, autonómicos y/o locales si se da el caso.

¿Se acuerdan de que esto era como una gripe?, ¿se acuerdan de que no había suficientes mascarillas ni en los hospitales?, ¿se acuerdan de los centenares y centenares de sanitarios que se contagiaron por no tener a su disposición el material necesario y adecuado?, ¿se acuerdan de lo que llegamos a pagar por una mascarilla?, ¿se acuerdan de la cantidad de mensajes contradictorios que nos daban y nos dan tropecientos mil se supone que especialistas sobre lo que debemos y no debemos hacer?, ¿se acuerdan de la cantidad de gente que pasó meses sin recibir ayuda económica?, ¿se acuerdan de la cantidad de medidas decretadas por los gobiernos que los jueces investidos en epidemiólogos anulaban?

Miren, para no cansarles, les voy a poner un ejemplo. Varios países, entre ellos España, han suspendido provisionalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca después de casos de trombosis asociados a efectos secundarios.

Los mismos que dijeron que el coronavirus era como una gripe ahora te dicen que la vacuna de AstraZeneca es segura. ¿Se los creen? Y representan a la administración, es decir, la gestión de lo público. Pues eso.