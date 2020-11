Test rápidos, una pequeña esperanza

He de reconocer que al principio el margen de error de las pruebas de antígenos me hizo desconfiar; pero a golpe de datos, veo en estos test rápidos, fáciles y no excesivamente caros una solución hasta que llegue la vacuna. Ante el binomio de que es urgente frenar los rebrotes pero la economía no aguanta más restricciones, ¿por qué no usar test rápidos? En el aeropuerto, restaurantes, teatros, antes de visitar a nuestros padres... Como un elemento más de seguridad. Para cuidarnos y estar aún más seguros de que cuidamos al resto.