Salarios mínimos

Propone el Gobierno subir el SMI y superar los mil euros mensuales en 2023. La medida quiere proteger al millón y medio de trabajadores que están fuera de convenio. Nada que decir. Pero he recordado el criticado mileurismo de hace una década. ¿Dónde está? Si miramos los sueldos fijados por convenio, no todos tienen la suerte de llegar a mil euros. Quizás hemos de revisar las tablas salariales para que el SMI no sea el Salario Normal en España.