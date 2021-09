La reunión de ayer entre Sánchez y Aragonès no tuvo un final de traca, aunque tampoco se esperaba, para qué nos vamos a engañar. Eso sí, ambos destacaron la importancia de las imágenes y los gestos para avanzar en el reencuentro: "A lo mejor están ustedes muy acostumbrados a que el presidente de España venga al Palau de la Generalitat", dijo Sánchez. No, no lo estamos. Los signos de normalidad hacía tiempo que no frecuentaban Cataluña.