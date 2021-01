La combinación de Covid y Filomena nos deja imágenes que nos trasladan a la primera temporada de Cuéntame, con alumnos y profesores arropados con mantas, porque los abrigos y los guantes no son suficientes para poder atender en clase. Un problema más para los alumnos en su segundo curso escolar en pandemia. Y viéndoles, no se entiende por qué no han pensado en cómo evitarlo.