Cuenta atrás 2030

Si hablo de la Agenda 2030 probablemente muchos de nuestros lectores y lectoras no sabrán exactamente a qué me estoy refiriendo. El CIS publicaba hace unos días que apenas el 30% de la población española sabe qué es la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Quizás algunos hayan visto un pin con un círculo de colores en la chaqueta de ministras y ministros o, en el mejor de los casos, hayan escuchado hablar de una agenda de Naciones Unidas para todos los países del mundo.

Sin embargo, la Agenda 2030 es mucho más que eso. Es luchar contra la emergencia climática, para que protejamos nuestra biodiversidad y prevengamos pandemias mundiales enormemente peligrosas para nuestras sociedades, como la que vivimos ahora mismo. Es feminismo, para que las mujeres no sigamos cobrando un 21,4% menos en España por trabajos de igual valor. Es trabajo decente, para todas las trabajadoras y trabajadores. Es que los riders dejen de ser falsos autónomos por ley y de una vez por todas.

"No podremos lograr una vida sana para todos o una educación adecuada si no construimos servicios públicos de calidad"

Pese a que solo el 30% de la población sabía qué era la Agenda, al conocerla la mayoría de ellos coincidía en que el principal obstáculo para conseguirla es, sin duda, la falta de voluntad política. Y en esto debo darles la razón, porque demasiadas veces la Agenda 2030 se ha quedado en palabras bonitas que no se concretan en hechos. Ahora que empieza la cuenta atrás para cumplir con nuestros objetivos precisamente necesitamos grandes dosis de determinación y voluntad política. Y, si me lo permiten, también firmeza para hacer frente a los intereses económicos que no van a querer que empujemos el cambio que necesitamos.

Para lograrlo no es suficiente trabajar por uno solo de los 17 ODS, tenemos que avanzar en todos a la vez. No habrá trabajo decente mientras siga existiendo el régimen de interna, la esclavitud del siglo XXI, para las trabajadoras del hogar. No podremos lograr una vida sana para todos o una educación adecuada si no construimos servicios públicos de calidad. No conseguiremos ninguna de estas medidas si no avanzamos en una fiscalidad justa.

"Solo tenemos 10 años para cumplir con nuestro compromiso [la Agenda 2030]"

La Agenda 2030 nos ayuda a ponernos a trabajar todos y todas en la misma dirección, dejando a un lado las diferencias políticas. Nos ayuda a trabajar por lo realmente importante, por la política con mayúsculas. Estos días se cumplen 5 años desde que España y otros 192 países la adoptaron, así que solo tenemos 10 años para cumplir con nuestro compromiso.

La cuenta atrás ha empezado, pero aún estamos a tiempo de actuar. Eso sí, para lograr los cambios profundos que necesita nuestro país y poder decir en 2030 que prometimos y cumplimos, os necesitamos a todos y todas. Solas no podemos, juntos sí.