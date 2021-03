Cada inicio es una puerta a la curiosidad y, en estos momentos en los que compartimos la impresión de que el tiempo no transcurre y nada sucede, también a la esperanza. Con ese propósito me presento hoy ante los lectores de 20minutos, para que aquí encuentren historias que puedan leerse rápidamente y sobre las que puedan pensar con calma, un espacio en que el quepa la cultura, no bajo una etiqueta rígida, sino como una mirada tan abierta como requieren los tiempos.

De hecho, si algo nuevo nos ha enseñado este momento ha sido la importancia de la mirada: la que nos devuelven las pantallas o se observa por encima de una mascarilla, la del enfermo que convalece y la del que lo mira y lo ama en otro cuarto. La mirada se ha fijado en los olvidados ahora esenciales, y en quienes han desarrollado inventos para facilitarnos la existencia y salvarnos la vida. Hemos vuelto los ojos a lo cotidiano, hemos trabajado a distancia y visitado en la lejanía aquello que ya no podíamos tocar. Quienes viven privados de vista han escuchado lo que otros sí podíamos contarles.

Cada inicio nos habla también de lo que se va. El último día de esta semana finaliza el recorrido en el Museo del Prado de la exposición de Invitadas. Carlos G. Navarro ha comisariado en ella miradas de hombres hacia mujeres, y de mujeres que se construían en el arte; sin duda ha sido una muestra histórica. Si no pueden visitarla, pásense por su web, esa otra ventana al museo. Se conmoverán con El Sátiro de Fillol, donde una niña llora ante su agresor. Verán de otra manera los cuerpos que se nos han mostrado siempre desnudos, expuestos y sin cuestionamiento. Entenderán mucho del hartazgo femenino que existe, el fin de mucho silencio, mucho de lo ocurrido esta semana en la que otorgábamos el premio a las Avanzadoras 2021 Se avecinan, por suerte, tiempos inéditos. Hemos comenzado por miradas frescas.

Después ya llegaremos a las voces; y luego, a las nuevas historias.