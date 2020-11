La mediana edad no es la edad de moda

Esta semana he leído en un estudio que los nativos digitales están entrando en la mediana edad, aunque no se hayan dado cuenta. Me hizo reír porque es verdad que la conocida como generación millennial –los jóvenes que cumplían los 18 años en el cambio del milenio– hoy está a punto de cumplir 40 años a pesar de que ellos se ven muy lejos de ser mayores. A la vez empecé a pensar en eso de la mediana edad. La mediana edad se ha entendido como sinónimo de madurez o que dejabas de ser joven. Es aquel momento en el cual, se supone, has formado una familia, tienes trabajo y has comprado una casa. Eso, en nuestra cultura, pasaba cuando entrabas en la cuarentena.

El informe del economista de Dartmouth College afirma, además, que la edad en la que eres menos feliz es precisamente cuando estás en la década de los 40 años. En concreto, y después de analizar a 500.000 personas de 132 países, concluyó que hoy cuando más infeliz eres es a los 47 años. Si has nacido en 1973 tus hijos siguen dependiendo de ti, el trabajo no es lo suficientemente estable, no has terminado de pagar la hipoteca y el futuro –con la pandemia y la crisis– es más impredecible que nunca.

"Los 40 años te pillan en el medio de todo. Tan cerca de la vejez como de la niñez"

En esas estaba cuando la etimología de mediana edad me llevó a recordar mis años de profesor de Estadística, cuando explicamos en clase la diferencia entre mediana, media y moda. Para calcular la mediana de una serie de valores numéricos tenías que ordenarlos de mayor a menor; el número que estaba en el medio era la mediana. En cambio, la media era el promedio y surgía de sumar todos los datos y dividirlos entre el total. Por último, la moda era el dato que más se repetía en una serie. Si ahora esto lo llevamos a la población española, podríamos concluir que la edad mediana es 43 años; si estás en esa cifra, hay tantos mayores como menores de tu edad en tu país. La edad promedio por estos lares es un poco más, 44 años, o lo que es lo mismo: es la media aritmética de la población. Pero la moda es donde está el grupo de edad más numeroso, y en nuestro país está en 40 y 44 años. Cojas la ratio que cojas de la estadística, los 40 años te pillan en el medio de todo. Tan cerca de la vejez como de la niñez, de ser un moderno que de ser un supuesto antiguo y, además, cada día, los que integran esa cohorte se acercan –sin prisa pero sin pausa– a esos 47 años tan infelices.

Visto lo visto, ahora se entiende por qué esos millennials no quieren cumplir años y quieren quedarse en los 30, pero me temo que, aunque manejen tan bien la tecnología, todavía no son capaces de parar el tiempo con sus móviles de última generación.

Nota: tengo 48 años y he superado los 47 sin problemas.