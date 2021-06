Vencer el miedo a hablar en público

Cada vez más, las competencias de liderazgo, de dirección, se asocian a la capacidad de poder comunicar. Si no sabes contar lo que haces, de poco sirve tu esfuerzo. Si no sabes comunicarte con tu equipo, tu liderazgo es cuestionable. En muchas carreras han incluido asignaturas ligadas a estas habilidades de comunicación. Saben que por mucho que tengas un buen proyecto entre manos, si no sabes contarlo, explicarlo, transmitirlo, será mucho más difícil que ese proyecto llegue a ser un éxito.

En los temidos MBA, los másteres de alta dirección de empresa, se trabaja cada vez más este aspecto entre los futuros líderes empresariales. Vencer la timidez crónica que tenemos de hablar en público, de comunicar, es la tarea que más trabajan los directivos, los portavoces de empresas, los altos responsables de áreas que necesariamente están expuestos a un foco que no tiene por qué ser siempre el de los medios de comunicación. Hablar a tu equipo, exponer tus ideas en un congreso, liderar un proyecto, necesitan sí o sí de esas habilidades.

"Comunicar es una habilidad que se puede trabajar. Se puede y se debe"

A la número dos del tenis mundial todo esto le ha superado. Le ha superado tanto que ha tenido que abandonar Roland Garros. Su timidez, su incapacidad para afrontar una rueda de prensa, le han llevado a esquivar una y otra vez ese momento que le provocaba una angustia incontrolable. La dirección del torneo le pidió varias veces que se lo pensara, que no atender a los medios de comunicación incumplía las normas y que eso le podría costar su expulsión, pero ni por esas. Naomi Osaka ha acabado marchándose, aunque su virtud sea la raqueta, aunque su valor esté en la pista; la tensión que le suponía hablar en público ha tumbado sus posibilidades.

En el fútbol ocurre un poco parecido. Al final, los entrenadores, los hombres que deberían estar pensando solo en la técnica y en la estrategia del equipo, se han acabado convirtiendo en los portavoces de los clubes. Sin que nadie los prepare, soltándolos al ruedo así, sin red. Y no siempre es una buena idea y no todos son capaces de lidiar con ese toro. A Zinedine Zidane se le veía realmente incómodo en cada comparecencia, le costaba afrontar las preguntas, especialmente las que se salían de su ámbito. Pero ahí estaba.

Las organizaciones y las empresas, insisto, son cada vez más conscientes de que esto es un aspecto que tienen que trabajar con sus empleados. Y muchas están realizando talleres y cursos. Pero otras muchas siguen pensando que esto de salir y hablar con los medios o contar tal o cual proyecto en un congreso, bueno, pues es un mero trámite. Y se equivocan. Comunicar es una habilidad que se puede trabajar. Se puede y se debe. Seguramente a Naomi Osaka se lo repetirán muchas veces en las próximas semanas y seguramente no será necesario porque se lo ha grabado a fuego. No poder hacerlo le ha costado seguramente un título.