Soñemos un rato

Quizás usted ahora mismo me esté leyendo sin saber que hoy la vida le puede cambiar. Quizás usted sea ese afortunado que hoy lleva el Gordo en el bolsillo. ¿Se lo imagina? Buf, soñemos durante un rato juntos. Lo que prometía ser un miércoles gris, cenizo, lleno de incertidumbres, se iba a convertir en el mejor día de su vida, o en uno de los mejores. ¿A quién llamaría primero? ¿Qué es lo primero que haría?... Quizás usted está leyendo esto siendo ya millonario, aunque esta opción me parece más improbable porque si le ha tocado la lotería, no se va a poner a leer nada, eso lo sé yo y lo sabe usted: hoy toca celebrar y mañana también, que hay ganas.

Párese a pensar cómo se siente ahora: hastiado, cansado, camino del trabajo, pensando en qué va a hacer esta Nochebuena, lamentándose porque ni en el peor de los sueños imaginó que a estas alturas del año, con las vacunas ya puestas, estaríamos de nuevo recontándonos para saber cuántos podemos juntarnos para la cena de Nochebuena. Solo piense en cómo se sentiría si su número lo cantan los niños de San Ildefonso. Se olvidaría de ómicron, de restricciones, de virus: se reiría a carcajadas de todo. Cuánto necesitamos de eso, por Dios.

Hoy solo deberíamos de hablar de recuperar una normalidad perdida, de las primeras Navidades tras la pandemia en las que de verdad vamos a poder celebrar que estamos de nuevo juntos. De los afortunados de la lotería, de usted, ¿por qué no? Pero no: ómicron nos ha metido un buen gol por toda la escuadra y nos ha pillado tan a contrapié que aún estamos recomponiéndonos del sorpresón. No estábamos en esto. Veíamos que en los países de nuestro alrededor estaba pasando, pero nos consolábamos con que nosotros nos hemos vacunado más, usamos más la mascarilla y estamos más concienciados. Pero no ha sido suficiente. Y lo peor es que aquí todo se ha disparado en solo unos días: es difícil encontrar a alguien que no tenga cerca a un contagiado y, aunque la mayoría está pasándolo de forma leve, te preocupa coger el virus, contagiar a tus mayores, volver a encerrarte en casa por una cuarentena.

Bueno, pues pongamos color a tanto gris: hoy es uno de mis días favoritos de la Navidad. El canto de los niños de San Ildefonso de fondo, los gritos de mis compañeros cada vez que sale un premio, mirando los décimos. Las risas viendo a los afortunados gritar y saltar de alegría, rociándose de champán… El día de la lotería es el pistoletazo de salida de la Navidad. Y ni el Grinch más verde del planeta ni el virus más contagioso pueden robarnos también esto.

Admito que es una auténtica faena (por no decir mierda) que volvamos a estar así. Admito que a muchos nos ha pillado con las baterías de la moral agotadas. Pero intentemos no perder la sonrisa: ni siquiera hoy, ni siquiera cuando comprobemos que, un año más, no nos ha tocado la lotería. Nuestra suerte está en otro sitio.