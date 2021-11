Sin aire acondicionado

Ahora que empieza el frío y que todos estamos mirando la factura de la luz y del gas, quedan muy lejos las noches de calor de verano. Esas noches sofocantes en las que es imposible conciliar el sueño. Noches tropicales en las que el termómetro no baja de los 25 grados. Ni un ventilador ayuda. Y poner el aire acondicionado es prácticamente la única solución. Pero claro, no siempre es lo más aconsejable ni lo más económico.

Pues bien, un estudio alerta de que, de aquí a muy poco, en menos de 20 años, en muchos puntos del planeta será imposible vivir si no se tiene un aparato de aire acondicionado. No ya durante las noches, sino también durante los días. Habrá zonas urbanas y de interior, en las que las temperaturas serán tan elevadas que solo se podrán sobrellevar con un aparato de refrigeración de aire cerca. Esto también es una consecuencia del cambio climático, esto también nos tocará sufrirlo a muchos, de una forma irremediable ya. El problema es que habrá zonas del planeta, poblaciones, que no podrán permitirse pagarse ni la compra de un aparato de aire acondicionado ni mucho menos la factura de tenerlo enchufado buena parte del día.

Un estudio del Centro Euromediterráneo sobre Cambio Climático asegura que entre 64 y 100 millones de hogares de países emergentes como Brasil, India, Indonesia o México no podrán "satisfacer sus necesidades de aire acondicionado" en 2040, en menos de 20 años. Eso generará una incomodidad a la hora de vivir, de trabajar, en zonas con altos niveles de urbanización, con climas cálidos o húmedos o en malas condiciones económicas. Traducido, que no todos podrán seguir con sus rutinas, con su día a día, cuando lleguen las estaciones de más calor, en algunos puntos del planeta, 10 de los 12 meses del año.

Piensen en este verano, en esos días de máximo calor: cómo prácticamente planificas qué vas a hacer durante el día en función de la temperatura que va a hacer. Descartas desplazarte por la ciudad andando, ir de un punto a otro a determinadas horas, cómo buscas esos centros comerciales en los que pasas del calor extremo al frío en cuestión de segundos gracias a sus sistemas de refrigeración. Pues bien. Trasladen eso a su rutina diaria, que no ocurra solo en los meses de verano, cuando muchos están de vacaciones y se pueden permitir otros horarios. Imaginen que ese sea el pan de cada día.

Esto es solo una mínima consecuencia, casi anecdótica, de lo que va a suponer el cambio climático. Este estudio lo da ya por hecho: ocurrirá, ya no hay nada que lo impida. Pero hay otras muchas pequeñas y grandes consecuencias que sí podemos evitar, que sí estamos a tiempo de revertir. Solo faltan voluntad y compromiso. La cumbre del clima está a punto de concluir. Veremos si existe el compromiso y si existe la voluntad. Crucemos los dedos.