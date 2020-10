Las huellas de la historia

Huía. Huía de las fieras que la perseguían y que habían visto en ella el mejor de los aperitivos de ese día. Pero era tozuda y no quiso ponérselo fácil. No al menos con aquel pequeño que estaba a su cuidado, no sé si era su hijo, su hermano, un niño de la tribu... El caso es que ella le protegía y supongo que debió de pasar mucho miedo. Se sabía perseguida, iba rápido, caminaba deprisa. Anduvo a pie con él en brazos casi kilómetro y medio; a ratos, lo llevaba de la mano, andando.

Tras recorrer ese kilómetro y medio dejó al niño, no se sabe dónde exactamente, ni por qué. Intuyen que lo protegió dejándolo en un sitio seguro y después volvió sobre sus pasos sola. Qué le pasó por la cabeza en aquel paseo, en aquella caminata, si se sintió sola, si creyó que era el final, es un misterio. Un misterio maravilloso que se nos ha desvelado 12 mil años después. ¡12 mil años! Ahí es nada.

La ciencia es lo que tiene, puede desvelarnos miles de años después unas huellas que cuentan una historia

La ciencia es lo que tiene, que puede desvelarnos miles de años después unas huellas que cuentan una historia. En este caso, la de una chica –no saben exactamente su edad, sí que era mujer y muy joven– y las huellas de unos animales que la perseguían. Los han localizado en la conocida como playa de sal del Parque natural de Arenas Blancas de Nuevo México. Y, gracias a la ciencia, han podido reconstruir más o menos qué pasó.

Me emociona pensar que su historia, su "paseo", lo hemos conocido el resto de la humanidad ahora. Me encantaría susurrarle a aquella chica asustada que su caminata, su paseo huyendo de los mamuts y los osos perezosos, será contada por la ciencia como un gran hallazgo miles de años después. No sabremos su nombre ni qué pasó con ella, pero ese día en su vida, ha pasado a la historia.

Trascender el tiempo, la historia; es lo que busca el ser humano desde siempre

Trascender el tiempo, la historia. Es lo que busca el ser humano desde siempre: realizar grandes hazañas, conquistas; descubrir territorios nuevos, lugares inexplorados; lograr adquirir conocimientos nuevos sobre quiénes somos y a dónde vamos. En eso estamos la humanidad desde el principio de los tiempos. En este caso, un simple paseo ha bastado para que esa chica anónima tenga su hueco en la historia. ¿Y nosotros? ¿Qué línea de la historia escribiremos?

La pandemia será parte fundamental de la explicación de lo que pase tras este año y meses malditos. Lo que hagamos u ocurra después de la Covid-19 se explicará, en buena parte, por lo que hagamos ahora. Las decisiones que tomemos, la respuesta que demos a esta pandemia, serán la causa de la consecuencia de lo que venga después.

La respuesta que demos a esta pandemia será la causa de la consecuencia de lo que venga después

Así que pensemos muy bien qué hacemos, cómo lo hacemos y qué decimos. Porque la historia se escribe en pequeños pasos. En huellas que, aunque pasen miles de años, siguen ahí, contando nuestra historia, contando lo que hicimos, hacia dónde fuimos y con quién.