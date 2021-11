La ‘haka’ no es antivacunas

Es de los momentos más visuales y más esperados cada vez que los All Blacks juegan un partido: el ritual de la haka que dedican a su contrincante antes de que empiece el partido. Un baile tribal, maorí, que simboliza el desafío y la actitud de quienes lo bailan. En ese momento el estadio enmudece y los gritos y cantos de los jugadores lo llenan todo. Las cámaras suelen quedarse con los primeros planos de quienes dedican gestos desafiantes a los jugadores que tienen en frente, casi siempre sacando la lengua, alargando los sonidos, frunciendo el ceño…

La haka es un baile en el que se demuestra el coraje a los que están en frente, la determinación con la que van a afrontar ese momento, ese desafío. Lo hacían los maoríes antes de las batallas y hoy en día, además de un ritual ligado íntimamente al rugby, también se utiliza para honrar a tus invitados, como un signo de respeto y hospitalidad. En Nueva Zelanda se puede bailar una haka en un cumpleaños, en una boda… Su letra detalla el orgullo de pertenecer a una tribu, a una comunidad, la fuerza y unidad que eso da a quienes la cantan...

"Los antivacunas han iniciado una ola de protestas en las que, en alguna ocasión, han acabado bailando la 'haka' como señal de protesta"

Pues bien, el famoso ritual de los All Blacks ha llenado titulares estos días a cuenta de la Covid. Allí en Nueva Zelanda, tras haber conseguido sortear la pandemia de una forma más o menos sorprendente, sin apenas casos, ahora mismo están como nosotros en marzo/abril de 2020. Confinados, con los casos subiendo y con la economía completamente parada. Desde mediados de septiembre la incidencia empezó a dispararse. En lo peor de la pandemia, marzo y abril del año pasado, oscilaban entre los 3 y los 0 casos, y ahora están rozando los 50, muy pocos comparados con los que registra Europa, sí, pero demasiados para un país con algo más de 5 millones de habitantes.

El enfado allí es mayúsculo, especialmente entre los antivacunas. El Gobierno ha decidido imponer la vacunación obligatoria para profesores y sanitarios. Ahora mismo, no llegan al 70% de la población con la pauta completa, lo que explicaría, en parte, el repunte de casos de las últimas semanas. Pero en un país en el que la libertad de decisión de cada uno es casi una religión, eso de que te obliguen a hacer algo como que cae mal. Así que los antivacunas han iniciado una ola de protestas en las que, en alguna ocasión, han acabado bailando la haka como señal de protesta. Un desafío a las autoridades sanitarias. Y esto no ha gustado a los miembros de una de las tribus maoríes. Les han pedido que dejen de usar ese baile, entre otras cosas, porque ellos son los que tienen al parecer los derechos legales del famoso ritual. Pero no ha sido esa la razón: no quieren que se apropien de la haka justo para esta causa, la vacunación, en la que precisamente ellos están volcados: llevan semanas pidiendo que la gente, su gente, se vacune. Así que han querido dejar claro que la haka no es una antivacunas.