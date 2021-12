Hablemos de suicidio

De su paso por el famoso reality solo vi los titulares que las secciones de televisión de prensa iban recogiendo. Intuía que había sido polémico, que había tenido momentos difíciles de explicar y que su carácter, siempre diferente, siempre delicado, siempre especial, había vuelto a brillar, a su manera.

Ese no va a ser el recuerdo que guarde en mi memoria de Verónica Forqué. Me encantaba su forma de sonreír, su voz susurrada cuando ponía a sus personajes frente a sus propias contradicciones, cuando tiraba de ironía. Me tragué la serie de Pepa y Pepe de principio a fin y me quedé con ganas de más (creo que se terminó demasiado pronto). El día a día de un matrimonio que, a pesar de las rutinas, de los hijos, sabía encontrar el modo de terminar el día en ese sofá, buscando la complicidad que los mantenía unidos a pesar de todo. Y la sonrisa de ella, esa con la que terminaba todas sus frases, esa que intentaba ponerle a la vida, a la real, a pesar de todo.

Nadie supo entender esa fragilidad en los últimos meses de su vida. Ella pidió parar

Verónica Forqué habló abiertamente de su depresión. De sus inseguridades, de su pelea por intentar salir de una situación que la mantenía muchas veces sin fuerzas para enfrentarse a la vida. Hablaba de ello cuando todavía no se pedía que se hablara de ello. No tenía reparos en mostrarse así, porque no creía que eso la hiciera ni más frágil ni más vulnerable. Era parte de ella. Y quería la gente lo supiera, no buscaba esconderlo.

Nadie supo entender esa fragilidad en los últimos meses de su vida. Ella pidió parar. Y lo hizo. Hace unas semanas, me la crucé en la calle, sentada en un banco, sola. Estaba cerca de su casa, ahora lo sé por las imágenes que veo de la policía saliendo de su portal. Yo no la conocía de nada y no soy de abordar a la gente en plena calle (y mira que me hubiese gustado charlar un rato, conocerla): estaba buscando con su cara el sol, con la mirada perdida, entrecerrando los ojos. Estaba sola. Sentada en la calle, sola.

Podemos seguir mirando para otro lado, podemos seguir ignorando todo esto. O podemos actuar

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes españoles. La primera son los tumores. Y quizás deberíamos empezar a tratar esto con la misma determinación con la que buscamos cura al cáncer. Solo en 2020 se suicidaron 300 jóvenes de entre 15 y 29 años. Sí, la pandemia ha sido un perfecto aliado. Los trastornos mentales se han multiplicado por 3 entre los menores de 14 años por culpa del confinamiento y la pandemia. Algunos admiten que han tenido ideas suicidas durante esos meses.

Podemos seguir mirando para otro lado, podemos seguir ignorando todo esto. O podemos actuar. Dejar de estigmatizar a quienes muestran su enfermedad: dejar de llamarles locos, por ejemplo. Los expertos recomiendan hablar sobre ello, afrontar el tema del suicidio de forma abierta. No intentar restarle importancia a lo que les pasa, sino escucharlos. Ese abismo está ahí, es real y a él podemos llegar todos.