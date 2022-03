Cinco segundos. Cinco segundos en los que Fernando supo que su vida ya no iba a ser la misma. Acababa de chocarse contra un pino bajando una pista de esquí. Y sabía, no tenía ninguna duda, de que se acababa de partir la espalda en dos. Cinco segundos que él los describe de pánico, de terror, de mucho miedo por lo que va a venir a partir de ahora. Cinco segundos de oscuridad, pero… ni un segundo más.

A partir del sexto segundo decidió que la vida le acababa de regalar una segunda oportunidad. Que se tenía que agarrar a ella, fuera como fuera, incluso atado para siempre a una silla de ruedas. Todo lo que vino después, el traslado en helicóptero, el diagnóstico, llamar a su mujer, Bea, y contarle lo que había pasado, lo vivió, según sus palabras, con mucha paz.

Fernando supone una fuente de inspiración para muchos de ellos, su actitud, su optimismo, su sonrisa…

En la UCI del hospital su teléfono echaba humo. Tenía cientos de mensajes de familiares y amigos, preocupados por saber cómo estaba. Desbordado, decidió abrirse un canal de Instagram: pensó que así podría comunicarse con ellos de forma más fácil. Iba a estar muchos días aislado, así que fue colgando vídeos en los que iba narrando cómo iba. Vídeos en los que no hay ni una pizca de autocompasión y en los que, incomprensiblemente, siempre cuela palabras como "ilusión", "motivación", "reto"... La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que, a ese diario de bitácora, cada día se iba sumando más y más gente. En poco más de un mes y medio tiene ya 22 mil seguidores y subiendo… Miles de personas a las que no conoce de nada, pero que se han enganchado a su historia. Fernando supone una fuente de inspiración para muchos de ellos, su actitud, su optimismo, su sonrisa…

Y si la vida quiso pararle en seco, él se ha propuesto aprender a vivirla de otra manera, a otro ritmo.

Con 48 años, romperte la espalda y quedarte en silla de ruedas es, sin paños calientes, una gran putada. Cualquiera de nosotros estaría todavía metido dentro de la cama, asimilando lo que ha pasado, seguramente culpando a alguien o algo, enfadado con el mundo, profundamente deprimido. Fernando no. Fernando cuenta que no tiene nada que perdonarse: no iba borracho, no iba haciendo ninguna temeridad, solo estaba esquiando y la vida le puso ese pino en su camino. Y si la vida quiso pararle en seco, él se ha propuesto aprender a vivirla de otra manera, a otro ritmo. Tendrá que adaptar todos los sueños que él y su mujer, Bea, tenían planeados.

Con cinco hijos, empezaban a vivir un segundo noviazgo: quedaba poco para que todos echaran a volar. Pero no piensan renunciar a nada. Todo será diferente, pero no pierden la sonrisa: hace unos días pasó su primer fin de semana en casa tras el accidente. Tardaron dos horas en llegar desde la puerta hasta la cama. Seguramente quedan muchas más primeras veces de casi todo, pero ellos no están dispuestos a rendirse. Una odisea que van a seguir contando en su Instagram (fernando_vega_de_seoane) y que les recomiendo que no pierdan de vista.