Buscando otros modelos

Todo el movimiento del #MeToo obligó a Victoria’s Secret a replantearse su estrategia de comunicación y su imagen de marca. Sus famosos desfiles con sus ángeles con alas no tenían cabida ya en el nuevo movimiento feminista que se abría paso en la industria y en la opinión pública y, con la excusa de la Covid, decidieron cancelarlos. Llevan dos años repensando cómo enganchar con el público, cómo no perder mercado en un mundo, el de la lencería, tan sexista y tan patriarcal, y cómo reinventar la idea de una mujer sexy sin tener que tirar de estereotipos. Los cuerpos no son la única forma de expresar la sensualidad de una mujer y desde luego, no hay un único modelo de cuerpo estándar, con unas medidas concretas, que represente a las mujeres: buscar la diversidad era un imperativo para no morir y ahí han dado, hay que reconocérselo, un golpe de efecto.

Su frase más repetida estos días es que "por dentro y por fuera, no hay límites" y es lo que ella quiere reivindicar más allá de toda la atención mediática

En su última campaña con motivo del día de San Valentín, entre sus modelos apareció Sofía Jirau, una chica de 24 años, rubia, más bien delgada y… con síndrome de Down. Es la primera modelo con síndrome de Down que se convierte en una chica Victoria’s Secret. Desde la semana pasada es portada de periódicos de todo el mundo, concede entrevistas en medios internacionales en los que está contando cómo ha vivido y cómo está viviendo todo este boom: "Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad", así anunciaba ella misma en sus redes su nuevo fichaje como ángel de Victoria. Modelo de profesión, ya había trabajado en su país, Puerto Rico, para varias marcas e incluso había desfilado en la semana de la moda de Nueva York, pero ser chica Victoria’s Secret era, es, el sueño de cualquier modelo, ya no por ponerse las alas sino por toda la repercusión que eso supone. Su frase más repetida estos días es que "por dentro y por fuera, no hay límites" y es lo que ella quiere reivindicar más allá de toda la atención mediática que está recibiendo y los titulares que está acaparando.

La vida real tiene imperfecciones, muchas, y el reto es aprender a vivir con ellas y a pesar de ellas

Su mensaje de inclusión y de superación es enormemente poderoso para todas esas chicas completamente abducidas y enganchadas a los filtros y publicaciones de las redes. Publicaciones que nos enseñan, de forma machacona, una realidad inexistente, unos cuerpos imposibles y una vida absolutamente fabricada. La vida real tiene imperfecciones, muchas, y el reto es aprender a vivir con ellas y a pesar de ellas. Pero eso no se muestra jamás en esas fotos idílicas que vemos en las redes sociales, jamás. Si tienes un mal día, no lo enseñas y nunca subes una foto en la que salgas mal, o con mala cara, o con un enfoque que no te favorezca. No lo hacemos nadie, yo tampoco, lo confieso, y eso está enviando un mensaje completamente distorsionado a los más jóvenes.

Así que bienvenida la inclusión de Sofía, bienvenida esa foto de una chica diferente pero igual y rabiosamente guapa.