Si al menos aprendiéramos lo fundamental...

Si son padres, la pregunta seguro que les suena: "Pero mamá, de verdad, ¿yo para qué tengo que estudiar esto si no me va a servir para nada en la vida?". Es la eterna y recurrente pregunta que te hacen tus hijos cuando llegan los exámenes de asignaturas en las que se imparte materia muy general, nada específico, y que sí, sigue siendo la misma que ya aprendíamos nosotros (y mira que ha llovido desde entonces). La respuesta consiste siempre en tirar del discurso "no todo lo que se estudia debe tener una aplicación directa e inmediata en nuestro día a día. Lo que estudias hoy, créeme, te servirá para el día de mañana", etc, etc. Discurso que, seamos sinceros, nos creemos a medias.

El otro día, bueno el otro día, hace ya más de un mes (nuestros hijos llevan más de un mes sin ir al cole entre vacaciones de Navidad y Filomenas varias), mi hijo, volviendo del colegio, me tumbó en uno de sus sabios razonamientos: "Mamá, ¿no deberían de enseñarnos en el colegio algo sobre impuestos, sobre para qué sirven?, ¿qué pagamos, por qué, qué es el IVA?". Esos días había escuchado a su padre hablar sobre el cierre del IVA del trimestre, el pago de autónomos, etc, etc.

Juro que esta conversación fue real, que mi hijo solo tiene 13 años, que su razonamiento me dejó fuera de juego y que, sinceramente, no supe qué responderle excepto, internamente, aplaudirle hasta rabiar. "Sí, hijo, no estaría mal que en el colegio se aprendiera algo más de la vida real que luego tenemos que afrontar de adultos, sobre todo cuando eres un pequeño empresario, que sobrevive como puede entre autónomos, impuestos y demás". Fue la respuesta que me dejé en el tintero, y que resolví con una sonrisa y un "seguramente".

No estaría mal que en el colegio se aprendiera algo más de la vida real que luego tenemos que afrontar de adultos

Su pregunta me ha venido ahora a la memoria cuando leo que el Rubius se va a Andorra. Oficialmente porque "echa de menos a sus amigos", los que hicieron la mudanza en cuanto empezaron a pagar impuestos. Le han llovido las críticas, pero también los apoyos y es lo que más me sorprende. El youtuber admite que allí pagará menos impuestos y se justifica, sin despeinarse, que "lleva ya 10 años pagando impuestos aquí", como si con eso hubiera cumplido ya. Gana 4 millones de euros al año, 4. Hablando en su canal de todo, juegos y vida. 4 millones de euros.

Al Rubius le faltaron un par de clases explicándole para qué sirve pagar impuestos, en qué se basa y consiste nuestro sistema. Con sus impuestos sus padres podrán recibir una pensión cuando se jubilen, por ejemplo. Y sin necesidad de que entienda que pagar impuestos también le beneficia, pidiéndole que levante la nariz más allá de su narcisismo, el dinero que gana gracias a la gente que le ve, hace la vida más fácil y da oportunidades a todos sus seguidores. Pero seguramente esto sea muy complicado para que lo entienda. Lo peor es que ellos son los grandes influencers de una generación. Y eso es lo que más me preocupa.