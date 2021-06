¿Y si se jubila antes Hamilton que Alonso?

Hace tiempo que tengo una 'pedrá': Lewis Hamilton no estará la temporada que viene en Mercedes, si es que sigue en Fórmula 1. No es información (esto es una columna de opinión), sino un presentimiento. Un 'feeling'. Una perturbación en la Merma.

Cuando el viento va a favor, es fácil ir renovando. Por eso me sorprendió que el heptacampeón, ya como tal, no firmase hasta bien entrado el año 2021 y cuando lo hizo fue sólo por una temporada. Como quien tiene miedo a atarse más tiempo. No lo digo sólo por el lado de Hamilton, porque quizá Mercedes tampoco quiera contar con él para la renovación de 2022.

De no ser porque Valtteri Bottas se está empeñando carrera a carrera en ponerle las cosas fáciles a su jefe y despedirle (en Estiria al menos salvó los muebles con un tercer puesto), es probable que esta misma afirmación en forma de pregunta ya estuviera encima de la mesa de muchas redacciones: ¿estará Hamilton en Mercedes en 2021?

La realidad es machacona: Red Bull ha ganado las cuatro últimas carreras, tres de ellas con Max Verstappen. La del GP de Estiria fue perfecta, de principio a fin, sin que Hamilton pudiese siquiera soñar con batirle. Ni por estrategia, ni por rimo, ni por velocidad: el líder del Mundial está muy por encima de esos 18 puntos de diferencia que hay con el que hasta ahora era el Rey. Hay que remontarse cinco años, a 2016, para ver la última temporada en la que Hamilton encadenó al menos cuatro carreras sin ganar. Aquel año, el campeón fue Nico Rosberg.

Es irónico, pero quizá quienes preveían ver jubilarse a Fernando Alonso en breve quizá se lleven una sorpresa. Porque cuando vas subido a un barco que va viento en popa, es fácil seguir adelante. Pero cuando ese barco hace aguas, ya no es tan sencillo decir que sí.

Y ahora mismo, el barco de Red Bull va imparable.