Grandes descubridores de la humanidad

Dejo mi trabajo en el banco porque quiero dedicar más tiempo a mi familia. Eso que ha salido en la prensa que dicen que me va a salpicar no es cierto. No hagáis caso. Yo no estaba allí. La banca es muy dura y siempre quiere encontrar culpables. No va a pasar nada.

Dejo mi trabajo porque quiero expandirme. Quiero dedicar tiempo de calidad a mis hijos. El otro día fui a buscarlos al colegio por primera vez en mucho tiempo y descubrí que juegan al fútbol. No puede ser. Lo he visto claro. Tengo que pasar más tiempo con ellos.

Quiero subir montañas y tener tiempo para reflexionar. Quiero mirar con calma dentro de mí, ser el dueño de mi tiempo. Sin embargo, estoy valorando entrar en algunos fondos de capital riesgo como asesor, pero todavía es pronto. Me han hecho algunas ofertas. Cuando has estado en el comité de dirección de una gran empresa, las propuestas no te faltan.

Si os digo la verdad, ya tengo cerradas ocho conferencias en España y cinco en América. Se lo tengo que contar a mi mujer. Quizá se lo diga mañana en el Club de Campo. También le contaré las ofertas que tengo: esa gran empresa tecnológica, la escuela de negocios prestigiosa a la que no puedo decir que no y el gran fondo de inversión que quiere contarme algo. Ella lo entenderá.

Estos días con los niños me han hecho darme cuenta de que me he perdido lo más importante de la vida. El año que viene me cogeré otras dos semanas como estas y también lo anunciaré en las redes y pediré respeto para mi desconexión. Nada de correos fuera de hora. Nada de mensajes de trabajo en el móvil. Nunca es tarde para descubrir las cosas importantes de la vida. Os aconsejo que hagáis lo mismo que yo. Estoy preparando un libro en el que explico mi proceso de aprendizaje. Será benéfico. Compradlo.