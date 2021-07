¿Dónde están las papeleras en Tokio?

Una de las cosas más sorprendentes que nos hemos encontrado en estos Juegos Olímpicos es que no hay papeleras. Es literal: pasas por donde pasas y es muy difícil encontrar un sitio para tirar la basura. ¡Están escondidas!

Yo aquí tengo un sandwich que me he comido, y evidentemente quiero tirar su envoltorio en un cubo. ¡Y no encuentro ninguno! El Gobierno japonés argumenta que fue por un atentado hace unos años, pero desde luego no me esperaba esto en una cita en la que presumen de una organización tan excelente.

Obviamente, si venís a Tokio, no tiréis los desperdicios al suelo. Si lo hacéis os tacharán de guarros y delincuentes, con razón. Pero sí os doy un consejo: traed con vosotros una bolsita o una mochila. Sea una bolsa, un envoltorio, una monda de plátano, una piel de naranja o un sándwich como este, como tengáis que esperar a encontrar una papelera... Aquí encontrar una papelera es como encontrar una aguja en un pajar.