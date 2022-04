La necesaria reforma del Consejo General del Poder Judicial

La soledad del PP en la reforma del Consejo General del Poder Judicial es cada vez más evidente y hace ya inexcusable que el principal partido de la oposición ceje en su bloqueo de un órgano constitucional que ya dura 1.214 días.

Así se vio en la Mesa redonda organizada por el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito de la Universidad Complutense. En un debate en el que participamos los portavoces de los principales partidos del Congreso y al que asistieron representantes de las cuatro asociaciones judiciales, un encuentro donde se evidenció que, con independencia del debate que se pueda tener en el futuro sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renovación inmediata del consejo con mandato caducado con la normativa legal actual es una demanda que ya va más allá de las fuerzas políticas y también solicitan las tres principales asociaciones judiciales.

Uno de los bloqueos más perniciosos para la imagen y el prestigio de las instituciones constitucionales

En este sentido, el PP tiene otra oportunidad, la enésima, de rectificar en su cerrazón, con la renovación de su cúpula, que se ha producido este fin de semana. Como partido de Estado, hay que reclamarles y exigirles que pongan fin a uno de los bloqueos más perniciosos para la imagen y el prestigio de las instituciones constitucionales. Cada día que pasa en este bloqueo es un día más de erosión en una institución capital de nuestro sistema, y que ejerce de órgano de gobierno del Poder judicial.

Y es que este bloqueo no es la primera vez que sucede. El PP es reincidente en esta actitud. Cuando Zapatero llegó al Gobierno en 2004, el CGPJ, nombrado bajo la legislatura de Aznar en 2001, acababa su mandato de 5 años en 2006, pero el PP bloqueó la renovación que no se produjo hasta dos años después, en 2008. En cambio, el CGPJ que inició su mandato en 2008 fue renovado sin problemas en 2013 estando el PSOE en la oposición.

Nos preguntamos legítimamente por qué el Partido Popular siempre tiene una excusa

Es por ello que se trata de un modus operandi del PP cuando está en la oposición, y el debate que subyace es sobre la concepción que se tiene de la arquitectura constitucional: si la pérdida del poder habilita para bloquear, desoyendo la Constitución y las normas legales, o si se acepta que las transiciones de poder en un Estado democrático van aparejadas de compromisos firmes y perennes de normalidad institucional. Nos preguntamos legítimamente por qué el Partido Popular siempre tiene una excusa y no sería descabellado concluir que el interés del Partido Popular es nulo, no cree conveniente que haya que trasladar un mandato constitucional y legal. Para un partido que se jacta de su lealtad constitucional, es como mínimo sorprendente que hagan de esta lealtad a la constitución y a las leyes que desarrollan sus preceptos, una lealtad fluctuante, en función de lo que le interese.

La renovación del CGPJ es una necesidad desde hace más de 1.000 días y no puede demorarse más

La renovación del CGPJ es una necesidad desde hace más de 1.000 días y no puede demorarse más. No caben más excusas por parte del PP. Y en este sentido cabe reseñar lo dicho por la Comisión de Venecia cuando en su dictamen de 2019 decía que "la regla de la mayoría en materia de nombramientos no debe impedir, al menos durante mucho tiempo, el nombramiento de autoridades o de miembros de un órgano colectivo, y que sin ellos el Estado no puede funcionar adecuadamente".

Desde 2018 este órgano está con el mandato caducado y en todo ese tiempo el Partido Popular ha estado en la oposición bloqueando. Ya no quedan excusas para demorar más una necesidad imperiosa.