'First Dates': cuando el frikismo puede fagocitar a la diversidad

El éxito de First Dates está en el poder de la identificación. El espectador de First Dates se cuela en citas a ciegas en las que ama u odia a los comensales que intentan “enamorarse”. Es fácil tomar partido por alguno de los tortolitos que acuden a la caza de pareja y hasta es habitual sentirse reflejado en determinados comportamientos que retrata el formato en cada edición. Porque, en mayor o menor medida, todos hemos sido rechazados en una cita. Aunque no sea a ciegas.

Mientras que otros programas de "buscar" el amor se centran en guapos de manual y parejas heteronormativas, First Dates apuesta por la diversidad. En el programa participan personas para todos los gustos pero, para no caer en la monotonía, también incorpora a personajes más peculiares que interesan al espectador por su excentricidad y, a la vez, provocan que se hable del programa en las redes sociales. Es la otra baza de este espacio: no teme convertir a sus protagonistas en "memes", que fomentan guasa entre los usuarios de Twitter. Así no decae el chascarrillo viral en el que (casi) todo vale.

Porque, al final, lo que menos importa de First Dates es que los protagonistas encuentren pareja. Es un show para demostrar que las citas pueden ser una telecomedia sin fin. Y, con humor, termina haciendo un retrato de las susceptibilidades, contradicciones y frustraciones a la hora de querer gustar a alguien. Incluso aunque no te guste ese alguien. Pero necesitas gustarle igual para sentirte validado.

Otra historia es cuando se proclama que el formato es un abanderado de la normalización de la diversidad. Objetivo que consigue hasta cierto punto, pues a menudo también crea confusión al frikizar a sus protagonistas para transformarles en elenco de una telecomedia y, de esta forma, evitar que la fórmula del programa caiga en la monotonía por su sobreexposición en emisión.

Frikizar, en el mal sentido del palabro, no es normalizar: ya que puede despertar estigmas en el ojo del espectador ante lo no normativo. Ahí hay que mantener el equilibrio con esa sensibilidad que sabe la diferencia entre comedia y burla. No es lo mismo.

Lo que está claro es que First Dates ha sido una buena escuela para aprender de los errores que se cometen en las citas. Y, sobre todo, para darnos cuenta que, al final, pocas veces fueron felices y comieron perdices.