El final de 'Late Motiv': la emoción de Andreu Buenafuente en el adiós a un programa digno de estudio

Movistar Plus

Berto Romero regaló una bolsa de papel a Andreu Buenafuente. El cómico la toqueteó, la abrió y, confuso, contestó tras un silencio: "¿Está vacía, sólo tiene migas?". "Son migas con las que darás de comer a las palomas a partir del lunes", zanjó Berto. El buen humor tiene algo de mala leche. Esa verdad dolorosa que permite la complicidad de unos amigos y que es sanadora para relativizar que ya no se van a encontrar más en un lugar en el que fueron felices.

Berto Romero, caracterizado de Freddie Mercury, realiza un regalo a Andreu Buenafuente en el anteúltimo programa de Late Motiv. Movistar Plus

Porque 'Late motiv' ya es historia. Ha terminado esta noche de jueves, con aparición en plasma de Pedro Sánchez, interrumpiendo el monólogo inicial, visita de Joan Manuel Serrat al plató, gran parte de los personajes del programa y, como apoteosis, la banda del espectáculo tocando en directo su sintonía antes de que Buenafuente colgara junto a su americana la nariz de payaso. Aunque el gran momento emocional ha sido la aparición de la hija de Andreu y Silvia Abril, Joana, ejerciendo de 'la niña de la niña de Shrek'. La saga continúa. Lista, irónica, rápida, concreta. Como la comedia grande, con la ilusión de la niñez. Y los papás emocionados. La sorpresa real. La fuerza de lo inesperado. La sensibilidad del cariño en familia compartido con generosidad con la audiencia fiel. Eso es tele.

Andreu Buenafuente y 'la niña de la niña' en el último 'Late Motiv' Movistar Plus

Todo en víspera de una Nochebuena extraña en plena sexta ola de una pandemia que ya se hace larga. Y que quizá nos ha recordado que la vida es mejor con cierta paciencia. También en televisión. De hecho, la cualidad de este late night de Buenafuente ha sido que ha tenido paciencia para crecer, darse a conocer y afianzarse como referente. Un show en el que con perseverancia se 'ha dejado hacer', que es la gran virtud del director de televisión. No entonar tanto el prejuicio de no se entenderá y pensar en grande, acudir al 'vamos a intentarlo'.

La interminable pandemia, además de la paciencia, también nos ha incidido en que la vida es sobre todo saber improvisar bien. 'Late Motiv' lo ha hecho. Vamos, que si lo ha hecho. Único show diario de varietés que no paró ni un día ni siquiera ante la claustrofóbica incertidumbre del confinamiento de marzo de 2020 y el primero que logró emitir desde casa. No falló nunca a su cita diaria. El programa se ha adaptado a las circunstancias de estos años raros sin perder su esencia de jugar con la creatividad para acompañar a una audiencia que se sentía huérfana de una tipología de programas. Sin prisa, sin ruido, sin falsos miedos interiorizados por la sombra de la curva de audiencia. Audiencia que no debía ser abandonada en épocas oscuras.

Porque la televisión no es sólo hablar rápido para que no se te vayan los clientes, la televisión es acompañar, retratar, despertar e inspirar con todas las herramientas de la cultura audiovisual clásica, que nace del teatro de siempre. Una cultura televisiva que no ha descuidado 'Late Motiv', que se ha atrevido a crear, probar e incluso equivocarse. Con el contenido, pero también mimando el continente con una realización exquisita. La elaboración visual, ética y estética, es lo que ya distingue a la tele y las plataformas de otras aplicaciones en las que vemos vídeos instantáneos.

De esta forma, el formato ha sido una especie de punto de encuentro para la sociedad con inquietudes, en donde los referentes artísticos se han ido encontrando con la excusa de la comedia que todo lo calma. Más aún en tiempos turbulentos.

Los músicos han acudido a 'Late Motiv' sabiendo que pueden currarse cantar en directo en un programa porque cuenta con una banda de primer nivel y, además, se les regala una puesta en escena y realización vistosa para la posteridad. El resto de la cultura también ha comprendido que ahí podrían sentarse y sentirse escuchados. Cosa que ya no siempre pasa en unos medios de comunicación a la defensiva con sus invitados. Pensando más en lo que no va a funcionar que en generar confianza y dejarse sorprender.

Pero 'Late Motiv' ha terminado. Vienen nuevos tiempos. Exaltados tiempos, parece, en donde desde luego no parece que lo relevante sea escucharnos los unos a los otros si utilizamos el frenesí y los incendios de las redes sociales como materia prima de los medios de comunicación. Sin embargo, este 'Late Motiv' de Buenafuente deja un bagaje que será estimulante. Un late night puede ser corrosivo, comprometido, popular e ilustre a la vez. Una cantera de cómicos y referentes -públicos, anónimos y Raúl Cimas- de los que Buenafuente aprendió mientras ellos también aprendían de él.

'Late Motiv' ya es pasado y tampoco tendrá sentido que regrese tal como ha sido en otro canal, pero esperemos que el camino recorrido por este show sirva para una nueva reinvención y revolución de Buenafuente y la comedia que nos une con la extraña, excitante y liberadora mezcla de sentido común, surrealismo mordaz y el talento para desaprender prejuicios. La televisión de hoy lo necesita, la sociedad que construye y no destruye: también.