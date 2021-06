Ahora que se nos ha caído la mascarilla creemos que ya todo es como antes y no es verdad. Tenemos demasiada prisa por volver a rozarnos, a besarnos, a achucharnos con la misma intensidad que antaño y aún no es posible. Queremos respirar sin ataduras aunque todavía deambulamos con la espita cerrada. Queremos volver a ser lo que fuimos antes de que el cielo empezara a desplomarse sobre nuestras cabezas pero no puede ser porque el enemigo sigue ahí fuera, con más o menos fuerza, con diferentes caretas, pero ahí continúa. Y aunque hemos ido abriendo las ventanas de par en par y dejado salir las telarañas que nos tenían amarrados al más allá, el peligro sigue echándonos el aliento encima. Seguimos en libertad vigilada.

Es difícil resistir la tentación de poder volar nuevamente sin plomo en las alas. De estar con los nuestros, de recuperar los abrazos perdidos, los besos que no dimos, los roces que nos dejaron a medias, las conversaciones que se quedaron sin palabras, las juergas que no pudieron ser, los tragos que no bebimos. Pero tenemos que ir con tiento, con ese temor que nace no de la cobardía sino del instinto de supervivencia. No es una exageración, es simplemente la maldita realidad de esta pandemia 3.0 de alargada sombra. "La situación aún no está controlada, no salgan de sus miedos", nos decía días atrás El Roto. Y acertaba como siempre. No hay nada peor que la falsa sensación de creer que al fin somos libres, de creer que todo ha pasado cuando realmente todavía seguimos rodeados y quién sabe si más desprotegidos que nunca por aquello de creer, pobres, que ya estamos completamente a salvo.

Visto lo que estamos viendo, a lo peor la muerte no nos ha enseñado lo suficiente. Hay quienes no son conscientes de la vida que todavía les queda por delante y además se olvidan de todas las que han quedado en el camino.