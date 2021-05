"¿Qué se han creído? No aceptamos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto… Lo volveremos a hacer. ¡Viva Cataluña libre!". El pasado día 5, Jordi Cuixart publicó esta sincera reflexión en Twitter. Él es uno de los 12 condenados del 'procés' que serán indultados este verano por Pedro Sánchez. No se le puede negar al líder independentista sinceridad o que no vaya con la verdad por delante al anunciar qué va a hacer cuando salga de la cárcel. Solo le faltó soltar que el que avisa no es traidor.

Moncloa ya ha puesto en marcha la campaña de hablar de los indultos como algo inevitable. Y hacerlo "con naturalidad" y sin "asustarse" como ha señalado el ministro de Justicia. Otro ministro, Iceta, ha ido más allá: "Hay que hacer un esfuerzo por empatizar con todas las sensibilidades: con los que se sintieron heridos por la sentencia y con los que se sintieron heridos por el intento de romper la legalidad". Es decir, un lugar de encuentro entre los que se saltan la ley y los que no.

Lo peor de todo es la cara que se nos va a quedar cuando la historia se repita y Sánchez sabe que se repetirá. Avisado está.

La necesidad del Gobierno de alcanzar 2023 con apoyos suficientes en el Congreso hace necesaria esta gracia. Aunque el argumentario oficial difiere y va más por buscar un bien mayor, encontrar una salida al contencioso o que los condenados ya llevan tres años y medio entre rejas. Para llevar adelante este 'macroindulto', el Gobierno se saltará todo salvo el insondable artículo 33. Darán igual los informes contrarios de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Dará igual, también, que en los 18 indultos concedidos por Justicia en el segundo semestre de 2020 no se concediera ninguno que no llegara avalado por uno, por otro o por los dos. Lo peor de todo es la cara que se nos va a quedar cuando la historia se repita y Sánchez sabe que se repetirá. Avisado está.