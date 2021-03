El mejor piloto de Fórmula 1

XPB / James Moy Photography Ltd.

Las palabras de Fernando Alonso a la BBC no pudieron ser más claras: preguntado si es igual de bueno que los demás pilotos que llevan dos años en F1, él dijo que no porque era mejor. Incluso pese a quienes quieren justificarlo (ay, esas llamadas del ‘entorno’, qué incómodas son de responder cuando se tiene la boca llena…), Alonso dijo lo que dijo y posiblemente no se arrepiente. Ni debe hacerlo.

La autoexigencia de cualquier deportista de élite implica tirar la modestia por el mismo desagüe que se va el desánimo, la inseguridad y la rivalidad mal entendida. La afición a la Fórmula 1 en todo el planeta recibió el regreso de Alonso con algarabía, es el gran protagonista de este arranque del campeonato y eso no se logra si no es por un estatus, conseguido a lo largo de 20 años, en el que ha besado la gloria y comido el barro a partes iguales. Dos campeonatos se antojan cortos (esos cinco que ‘debería’ llevar…) para un corredor cuya preponderancia en la parrilla va mucho más allá de sus números.

No tiene más récords que nadie, ni es el más rápido a una vuelta, ni el más agresivo adelantando. Tampoco es especialista en poles, ni cuida de manera especial los neumáticos. Alonso es bueno en todo, regular como un metrónomo. Quizá no hace falta más para ser el mejor.