La estrategia suicida de Alpine con Fernando Alonso en Montmeló

Uno de los trabajos más ingratos de la Fórmula 1 es el del estratega. Si sale bien, su labor queda diluida entre la labor del equipo en general y la conducción del piloto en particular. Si sale mal, todas las culpas recaen sobre él.

En ambos casos es con merecimiento, pero en una carrera entran en valor muchos aspectos. Fernando Alonso calificó la estrategia del GP de España como suicida, por ir a una parada. Una estrategia que recomendaba Pirelli, por cierto, pero es más probable que caiga un cohete chino en Teruel que los de los neumáticos den con la clave de cuál es la estrategia óptima para ganar.

Alonso, sin embargo, lleva parte de razón. La planificación de Alpine de esta carrera no fue la acertada, como tampoco lo fue en el caso de Red Bull, que vieron cómo Mercedes les pasaba la mano por la cara otra vez para darle a Lewis Hamilton el mejor inicio de temporada en su carrera deportiva (el barco del 'I want to believe' sigue a flote, aunque ya empieza a zozobrar).

Si eres Red Bull, pierdes una victoria porque sabes que puede llegar en la siguiente. Si eres Alpine, acabas en la zona sórdida de la carrera, entre Latifis, Giovinazzis y Mazepines. Y además, en Montmeló siempre se va a dos paradas. ¡No innoven! ¡A dos paradas! ¡De siempre!

Aún así, Alonso tiene un serio problema con los neumáticos y eso no es cosa de la estrategia. La falta de entrenamientos está convirtiendo en una pesadilla la gestión de los Pirelli, que ya desde hace tiempo son causa y consecuencia de muchos problemas de la Fórmula 1. No es culpa suya, porque se debe más a la falta de tiempo de trabajo, pero son las cartas que le han tocado para su vuelta. Cuantas más carreras pasen, menos sufrirá en este sentido. Mientras, Esteban Ocon seguirá siendo el primer piloto de Alpine. Es lo que hay.