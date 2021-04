El proceso de reactivación poscovid en España está coincidiendo con un escenario de polarización social, política y territorial que no ayuda a la toma de decisiones tranquilas, profundas y ambiciosas que requeriría un momento tan crítico como el actual. La implementación del Plan de Reactivación y Resiliencia para aplicar los ciento cuarenta mil millones de euros que llegarán a España desde el plan Next Generation de la Unión Europea, necesita un pulso firme y una estrategia global compartida por la mayoría de las fuerzas políticas, económicas, culturales y sociales de nuestro país.

Y, para lograrlo, debemos olvidar dogmas, trincheras o posiciones inamovibles, que lo único que hacen es alejarnos cada vez más de un acuerdo transversal, imprescindible para que las necesarias reformas estructurales no sean la aplicación de una ideología concreta, sino el resultado de un acuerdo y, por consiguiente, de algunas renuncias por parte de todos.

El diálogo entre gobierno nacional, comunidades autónomas, ayuntamientos y sociedad civil, debe ser sincero, generoso y abierto. Lo peor que podemos hacer es caer en la tentación de una simplificación falsa e interesada de valores, como la libertad, la igualdad o la seguridad. Y si alguien intenta utilizarlos para sus intereses particulares, rechazarlo con todas nuestras fuerzas.

No hay que elegir entre seguridad o integración, centro o periferia, economía o social, público o privado. Son falsos dilemas, simplificaciones de mentes estrechas o interesadas, que buscan obligarnos a tomar partido por un bando u otro, evitando el diálogo, la reflexión, la búsqueda de soluciones complejas y adaptadas a las distintas realidades que existen en nuestra sociedad.

Esos falsos dilemas son un grave peligro, un gran riesgo de polarización social, política y cultural. No caigamos en la trampa. Seamos inteligentes. La gestión del plan Next Generation Europe definirá a la próxima generación de españoles y europeos. Creemos espacios de colaboración, procesos de innovación abierta, compartamos ideas y unamos fuerzas. Trabajemos en procesos creativos para construir proyectos que unan, que logren la deseada cohesión social, cultural y económica. Que integren a los diferentes, y que no separen más.

Pitágoras dijo que “la felicidad consiste en poder unir el principio con el fin”. Si él logró unir dos conceptos tan antagónicos, ¿por qué nosotros no podemos unir ideas diferentes para crear una mejor?