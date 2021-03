Explicaciones al bajonazo de la Liga

El Real Madrid, siempre el Madrid, se queda como único exponente del fútbol español en la Copa de Europa. Como dice Morientes, llegados a este punto, puede pasar de todo y suelen tener ventaja los que han recorrido el camino. Es casi una paradoja que de los ocho clasificados para cuartos de final, los dos únicos que nunca hayan ganado el máximo cetro continental sean el PSG y el City, los dos clubes estado, con mayor potencial económico del planeta, pero sin tradición en la competición.

La última imagen en la retina resultó preocupante. El partido del Atlético, en Londres, ante el Chelsea fue sencillamente descorazonador y una radiografía de la pérdida de pujanza del fútbol español frente al inglés. Lo que a nivel de organización por parte de la Premier lleva años siendo una evidencia, no lo era a nivel deportivo. El líder de la Liga fue sometido, sin discusión, por el cuarto de la Premier, que está a 20 puntos del Manchester City. La competitividad, como seña de identidad, del equipo de Simeone se quedó en el limbo. La superioridad física fue insultante.

Barcelona y Sevilla convergieron en que sus dos verdugos tienen en sus filas a los dos jugadores llamados a marcar el futuro de este deporte en la próxima década: el francés M’Bappé y el noruego Haaland. Sus partidos de vuelta demostraron que las distancias con PSG y Dortmund eran bastante más cortas de lo que se vieron en el Camp Nou y en el Sánchez Pizjuán. Sin embargo, el declive del Barça, a nivel continental, se viene repitiendo en las últimas temporadas con algunas humillaciones históricas, mientras que los hispalenses vienen de ganar la Europa League. Sus ilusiones serán parecidas, pero sus realidades son muy distintas.

En cualquier caso, plasmar la evidencia del bajonazo de la Liga no está reñido con pensar que esto no tiene porque ser una tendencia. Este año de pandemia, además de durísimo a nivel anímico, está siendo extraño sin público, con brotes en muchos equipos y una secuelas desconocidas. El Atlético tuvo que jugar la ida ante el Chelsea ¡¡en Bucarest!! Las cargas físicas son llamativas con jugadores que solo han tenido una semana de vacaciones, por no hablar de la crisis económica, las rebajas salariales y los cambios de prioridades en los clubes. Probablemente, el mayor nivel lo marque la capacidad de adaptación a las circunstancias.

Para los que gusten de ver el vaso medio lleno, siempre quedará el Real Madrid…