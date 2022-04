Vídeos, plástico y economía circular

Ese día, proponía a los alumnos alguna actividad relacionada con el ciclo de vida de los productos en la asignatura de Tecnología Industrial. Un alumno planteó la visualización de un video que había llamado su atención, un video sobre economía circular. Unos años más tarde de aquello me encontraba visitando la COP25 en Madrid y me invitaron a pasar a una sala para ver un video, el mismo video.

Me acordé enormemente de ese alumno de camino al atril el pasado día 31 de marzo, cuando se aprobó definitivamente la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular en el Congreso, clave de bóveda de la Estrategia Española de Economía Circular 2030 que impulsa un nuevo modelo de producción y consumo que minimiza la generación de residuos. Y aprovecha al máximo los que no se pueden evitar, en línea con nuestros compromisos internacionales: el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Un nuevo modelo de desarrollo que impulsa la UE con los fondos Next Generation EU.

La nueva ley es clave en el avance hacia un modelo circular de la economía de nuestro país y aborda uno de los principales retos medioambientales a nivel global: la contaminación por plásticos.

La producción de plástico ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, su impacto es cada vez mayor en nuestra salud y en la de los ecosistemas, es por esto que la nueva norma da respuesta a los impactos negativos de la generación y gestión de residuos en la salud y el medio ambiente, limitando el uso de determinados plásticos y garantizando que sean los productores los que asuman la responsabilidad financiera y organizativa, de la gestión de los residuos hasta final de la vida útil de los productos, incluyendo recogida separada, clasificación y tratamiento.

En torno al 80% de las basuras marinas proceden de fuentes terrestres, por lo que la mayoría de las medidas para acabar con ellas deben apoyarse en las políticas de gestión de residuos. Hay que destacar que por primera vez se introducen, a nivel estatal, medidas fiscales que estimulan comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, incentivando la prevención, ya que el mejor residuo es siempre el que no se genera.

Coincidiendo con la aprobación de esta nueva norma, en el mes de marzo, 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, así como Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía, han adoptado la Declaración sobre un Medio Ambiente Resiliente y Sostenible para Todos, que los compromete a reforzar la ambición climática y ambiental. Al igual que se recoge en la nueva ley de residuos de nuestro país, harán frente a la contaminación por plásticos mediante el desarrollo de políticas que permitan avanzar en la prevención de la generación de residuos, reduciendo el consumo de plásticos, abarcando todo el ciclo de vida del plástico, porque según datos de la OCDE, en el planeta se ha pasado de producir dos millones de toneladas de plástico al año, en 1950, a 400 millones de toneladas hoy en día. Esta realidad nos da como resultado playas contaminadas, daños irreparables en la biodiversidad marina o plástico que entra a formar parte de la cadena alimentaria en forma de microplásticos. Comemos plástico. También respiramos plástico.

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) se marcó como objetivo elaborar un acuerdo jurídicamente vinculante antes de 2024, para regular la gestión ecológica del plástico y acabar así con la contaminación que producen sus residuos.

El Gobierno de España, comprometido con un nuevo modelo productivo sostenible y más justo, impulsa esta transición con la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Economía Circular, que incluye a la industria del plástico, entre otras, y que financiará proyectos innovadores que hagan realidad los cambios necesarios para avanzar en economía circular, aumentando la competitividad y la autonomía estratégica de nuestro país. El Perte apuesta por la reducción del consumo de materias primas vírgenes, el ecodiseño, la gestión de residuos y la digitalización.

El Gobierno apuesta por los proyectos que promuevan esta transformación, complementando así los esfuerzos de las empresas en este ámbito, movilizando más de 1.200 millones de euros.

La pandemia pasará, la guerra pasará, pero la crisis climática seguirá avanzando y no nos esperará. Aquel alumno hizo su parte, abriendo además una puerta por la que han seguido entrando alumnos y alumnas que hacían correr sus coches de botellas de PET impulsados con la energía de un pequeño panel solar. Abrieron una puerta a la justicia ambiental por la que debemos pasar todos y todas.