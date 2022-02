Entre vacas y cerdos hay que ser coherentes

Los anaranjados y azules se entremezclaban mostrándonos que el día no era infinito. El atardecer llegaba acompañado del frío, tras el tibio calor del sol que nos había acompañado aquella tarde. En breve la primavera se abriría paso entre el olivar, los cultivos y las expectativas de hombres y mujeres del campo andaluz, que se presentaba ante mí como el principio y el fin de todo.

En el pueblo, mi amigo Manuel me explicaba cómo estaba mejorando su explotación, pero también, por qué los precios no eran justos. Me decía que "lo comido, por lo servido y a veces… ni eso".

Pensando en estas experiencias vitales recordaba cómo el ministro, Luis Planas, había dialogado con las organizaciones agrarias, atendiendo las reivindicaciones del sector y recogiendo los compromisos con agricultores y ganaderos en el Real Decreto-ley 5/2020, y cómo se aprobó en el Congreso, en diciembre, la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, aprobándose una relación más justa entre el campo, la industria y la distribución, cuya piedra angular es la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena, es decir, que no se podrá vender por debajo del coste, ni cobrar menos de lo que se ha pagado, y aquí me acordé de mi amigo Manuel.

Sin embargo, PP y VOX no apoyaron esta ley, pero hacen las ruedas de prensa entre el ganado, haciendo un espantoso ridículo que contrasta con la paciencia de cerdos o vacas, que permanecen expectantes, ante la posibilidad de que haya una sola propuesta que les mejore su calidad de vida, pero no, nunca la hay.

El PP sigue en su empeño de boicotear los Fondos Europeos, a pesar de que, en Europa, siempre encuentran palabras de apoyo respecto a la gestión que de los fondos está haciendo el Gobierno de España. En fin, un ejercicio de irresponsabilidad y antipatriotismo sin precedentes. Y mientras la derecha trata de que le vaya mal a España para ver si les va bien a ellos, el Gobierno trabaja y aprueba el Perte agroalimentario.

Los Perte son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica de nuestro país, en este caso concretamente para el sector agroalimentario, que contará con una inversión de más de 1.000 millones de euros hasta 2023 y creará en torno a 16.000 empleos. Esto, sumado a los más de 47.000 millones asociados a la PAC, más los Fondos de Recuperación, suponen una inversión sin precedentes para el sector. El Perte permitirá hacerle frente a los cambios medioambientales, sociales y económicos y a la transformación digital que el sector ha de abordar en la próxima década. Porque no olvidemos que la transición ecológica de la economía ha de ser económica, social y ambientalmente justa, por ello el Gobierno acompaña a los sectores productivos en su transformación. Concretamente, este Plan permitirá el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, su digitalización y una clara apuesta por la I+D+I.

El Perte permitirá el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, su digitalización y una puesta por la I+D+I

El Perte agroalimentario impulsará por tanto un empleo de calidad, y por su importancia en el medio rural, contribuirá decididamente a la lucha contra la despoblación.

En un contexto en el que la ciudadanía es cada vez más exigente y está más sensibilizada con la lucha contra el cambio climático, el Perte supone una apuesta por las energías limpias, por el tratamiento de residuos de forma que se abra la puerta a una nueva economía verde basada en la reutilización y el reciclaje, pero también apuesta por garantizar el relevo generacional y reforzar el papel de la mujer en el sector, impulsando la agricultura familiar y la titularidad compartida de las explotaciones.

Es una apuesta firme por un sistema alimentario sostenible en línea con el Pacto Verde Europeo. Es una apuesta de un Gobierno que cumple con sus compromisos construyendo un nuevo marco normativo y presentando un plan transparente, con calendario y dotación presupuestaria que abordan de manera decidida los problemas que arrastra el campo desde hace mucho tiempo.

Y la derecha sigue de excursión, disfrazándose para salir a manifestarse con un atuendo que, en Andalucía, nos recuerda demasiado a aquellos señoritos que lo único que hicieron por las mujeres y hombres del campo andaluz fue explotarlos. Mientras tanto, al Gobierno no se le ocurre otra cosa que subir el salario mínimo a 1.000 euros. Un humilde consejo a la derecha, entre vacas y cerdos también hay que ser coherentes.