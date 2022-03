¿Está loco o se lo hace?

Estoy aterrorizado", escribía Thomas Friedman el pasado martes en The New York Times.

El reconocido analista cree que Putin puede reaccionar de la peor manera posible a medida que vea que la invasión en Ucrania se complica, que se hunde la economía rusa y que Moscú está cada día más aislado en el concierto internacional.

Lo cierto es que, más allá de especulaciones psicológicas y de la experiencia histórica, nadie está en condiciones de prever los pasos que el presidente ruso está dispuesto a dar en el uso de armas químicas, biológicas o incluso nucleares. Evidentemente produce gran inquietud ante el enorme arsenal que tiene en sus manos y su manera irracional de actuar. ¿Sería capaz de llegar tan lejos? Nadie lo sabe. Está claro, eso sí, que conoce lo que los geoestrategas, como el coronel Pedro Baños en su libro ‘Así se domina el mundo’, denominan la ‘teoría del loco’.

Vladímir Putin amenaza con su arsenal nuclear

El procedimiento consiste en mostrarse como alguien demasiado impredecible o incluso desequilibrado mentalmente. Para que tenga éxito debe dar la impresión de que está dispuesto a llegar a cualquier extremo, sin considerar los resultados ni los perjuicios. Exige también gestos alarmantes como el ataque a la central nuclear de Zaporiyia, que ha lanzado el mensaje de que Occidente se enfrenta a una mente nihilista, dispuesta al suicidio colectivo antes que a renunciar a sus siniestros propósitos. De este modo consigue generar miedo, pero sabiendo lo que hace. Lo anticipó Shakespeare en una famosa frase de Polonio cuando habla de Hamlet: "Parece locura, pero tiene método".

Muchos personajes clásicos, desde el rey David a Ulises, recurrieron a la argucia de simular locura para salir de un apuro o conseguir sus propósitos. Y el mayor clásico de la astucia política, Maquiavelo, escribió que en ocasiones es "algo muy sabio simular locura".

El primer presidente estadounidense al que se le atribuyó el uso de la ‘la teoría del hombre loco’ fue Richard Nixon. Harry R. Haldeman publicó en 1978 sus memorias como ayudante de Nixon en las que transcribe las palabras de su jefe: "Quiero que los norvietnamitas crean que he llegado al punto de que puedo hacer cualquier cosa para terminar la guerra. Les haremos llegar la frasecita de que ‘Nixon está obsesionado con el comunismo sin que nadie pueda frenarlo cuando le coge el ataque de ira con el botón nuclear en su mano’ y Ho Chi Minh personalmente se irá a París (donde se celebraban las conversaciones de paz) a mendigar la paz en cosa de dos días". El propio Haldeman señala que Hanói no cedió y los planes fracasaron. No obstante, la ‘madman theory’ se consolidó como útil herramienta geoestratégica. De hecho, ha tenido seguidores muy recientes, desde Donald Trump al norcoreano Kim Jong-un.

No es fácil discernir si es otro caso de la ‘teoría del loco’ o si se trata verdaderamente de un megalómano que ha perdido el norte y actúa desde la más absoluta irracionalidad

El interrogante ahora es saber si Putin se cree su discurso o si es un magnífico actor cuyo arte es el de fingir que no está fingiendo. ¿Qué hay de verdad en el efecto que su creciente aislamiento autocrático o incluso pandémico pueda estar teniendo en su capacidad de juicio? De eso depende la credibilidad de su órdago.

La ‘teoría del loco’ se basa en generar tanto miedo en el contrincante que acabe neutralizado. Es precisamente en este punto donde está fallando el plan del Kremlin, si se trata de una táctica premeditada: Occidente no está paralizado por el terror, sino que ha reaccionado como no se había visto desde 1940, cuando hizo frente a Hitler y las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial.

Las democracias liberales no han entrado en el siniestro juego de calcular las probabilidades de que un loco apriete el botón nuclear, sino que están respondiendo con serenidad, unidad y firmeza. ¡Hasta Suiza se ha saltado su histórica neutralidad y la dictadura china ya mira con recelo hacia Moscú!

Loco o cuerdo, Putin está cavando su tumba.