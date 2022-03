Esclavos de Twitch

A ver cómo te lo explico para que lo entiendas bien, querido amigo: si no estrimeo, pierdo dinero. Soy esclavo de los subs, ellos me pagan. No puedo parar. Tengo que estar en directo más de cinco horas al día porque, si no, me bajan los suscriptores y con ellos el salario. Así de sencillo.

Sé que quieres ser como yo, pero no es tan fácil. Estoy arriba y no quiero bajar. No puedo bajar. No puedo relajarme. A veces, la presión me puede y siento mucha ansiedad. Supongo que entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Mi vida es lo que pasa entre directo y directo y, si te soy sincero, en esos espacios pasan muy pocas cosas. A veces, me imagino una cadena invisible que me ata a mi silla gamer, a mi ordenador y a la cámara. En cuanto me alejo un poco, noto el tirón de la responsabilidad.

"Salid, ved mundo, no estéis conectados a nada, sed libres en una oficina convencional"

Algunos queréis mi puesto y hacéis lo que sea por lograrlo, pero no es tan fácil. Es mejor que estudiéis. Soy un esclavo en una jaula de oro, un esclavo conforme que no quiere mirarse al espejo. Salid, ved mundo, no estéis conectados a nada, sed libres en una oficina convencional. Yo ya no puedo hacer eso porque soy el que soy. He visto que os echáis a dormir en directo, que hacéis conexiones de veinticuatro horas para ver si así crece vuestra comunidad. No os habéis enterado de nada.

No me puedo ir de vacaciones porque perdería mi puesto. Hay otros esperando un instante de debilidad para derrocarme. Esto se parece un poco a aquellos juegos de civilizaciones y también a la época feudal. Todos nos queremos y hacemos como que nos llevamos bien, pero siempre tenemos un puñal escondido en la bota por lo que pueda pasar. Ley implacable de la naturaleza: o devorar, o ser devorado. Pueblos e individuos, o víctimas o verdugos. No hay descanso posible para el que quiere estar arriba. Sería una sangría de suscriptores y no sé qué pasaría al volver. Aquí me quedo, en directo para siempre. Nos vemos en el chat.