Encuestas, estrategias y realidad

Hoy, último día autorizado para su publicación, las encuestas sobre las elecciones de Madrid coinciden en que Isabel Díaz Ayuso, que ganará de largo el 4 de mayo, tiene muchas posibilidades de volver a ser presidenta.

Según los sondeos, la preocupante irrupción de balas y navajas en sobres contra líderes de izquierda y, ayer por la noche, contra la líder popular, no está cambiando las fuertes corrientes de voto que aúpan al PP madrileño, basadas en un modelo de gestionar la pandemia que ha conectado con una demanda social, y que integran a su base sociológica tradicional, a nuevos votantes y a ex electores de centro. El giro de estrategia de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, reagrupados, tras el veto inicial de Ángel Gabilondo a Pablo Iglesias, bajo el lema ‘fascismo o democracia’ no se ha traducido, hasta el momento, en el extra de movilización de la izquierda que puede dar la vuelta a los pronósticos.

Vox y Unidas Podemos, las fuerzas que de modo más llamativo han tensionado la campaña ocuparían los últimos puestos de la tabla, según la encuesta de DYM para HENNEO, que constata el ascenso de Más Madrid y de su candidata, Mónica García, en llamativo detrimento del líder socialista y del exvicepresidente del Gobierno. El sondeo sitúa con un pie en la Asamblea a Cs, cuyo candidato, Edmundo Bal, escenifica ‘in extremis’ moderación -defensa de los debates, rechazo de los extremos y de los vetos-, en busca de una segunda oportunidad en Sol.

Las urnas despejarán las incógnitas el 4 de mayo. La realidad se desvelará. El 70% de los encuestados creen que el resultado marcará la política nacional. Pablo Iglesias dejó La Moncloa para competir por Madrid. Ángel Gabilondo aclaró algo obvio –“Yo no soy Pedro Sánchez”- para ahuyentar la alargada sombra del presidente Sánchez en la campaña y en la estrategia. Los líderes también tienen claro al 100% que el 4/M tendrá consecuencias más allá de Madrid.