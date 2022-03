Se nos puede hacer aún extraño, pero el Ministerio de Sanidad lo tiene claro: a partir de hoy, ser positivo en covid, si apenas hay síntomas, ya no es motivo para no ir al trabajo o para no estar en sitios cerrados. Es una buena noticia que el Gobierno considere que ya se dan las condiciones de baja incidencia de la pandemia para dar este paso. Las vacunas están haciendo su trabajo, pero todavía toca mantener cierta precaución.