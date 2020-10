Representan a personal de enfermería, virólogos, médicos de Atención Primaria, intensivistas… así hasta completar una lista de 55 sociedades científico-médicas. Reclaman algo muy básico: que haya coordinación y rapidez en la adopción de medidas contra la Covid, y que no existan "injerencias políticas". Dicen "injerencias" (no dirección o gestión) para no perder ni un minuto que puede ser precioso. Van ya unos cuantos llamamientos. Debería ser el último.