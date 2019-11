Las bases y los votantes

Las bases del PSOE avalan rotundamente el pacto con UP. Los votantes son menos entusiastas, según la encuesta de Ipsos para 20minutos. Los ciudadanos tienen claras algunas cosas: no quieren volver a las urnas, aunque no les gustó el resultado del 10-N.

Creen que el Gobierno más probable es el de PSOE-UP. Y piden excluir los indultos a los condenados por el procés y un hipotético referéndum. Un escenario que exige malabares sin red al candidato Sánchez.