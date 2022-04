Crisis climática y crisis energética, unidas al desastre de Ucrania, se han aliado para que el mes pasado hayamos pagado la factura eléctrica más cara de la historia. Y parafraseando a Emmanuel Macron, lo peor está por llegar. Algún día la implantación de las energías renovables nos permitirá dejar de depender de combustibles fósiles cada vez más escasos, medioambientalmente dañinos y más controlados por cleptocracias. Pero la solución al petróleo no puede ser una electricidad barata que nos deje seguir derrochándola con coches-tanque que llevan a una sola persona, calefacciones a 30 grados, aire acondicionado en comercios con las puertas abiertas, farolas encendidas toda la noche en caminos por donde no camina nadie, edificios iluminados hasta el delirio, televisiones que nunca se apagan, compras y comidas a domicilio, aire irrespirable, etc. Habría que reducir el consumo y hacerlo más eficiente, pero la pela es la pela y nadie está dispuesto a ralentizar un crecimiento económico de apetito energético inagotable. Es la trampa del lujo.

La solución al petróleo no puede ser una electricidad barata que nos deje seguir derrochándola

En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático de la ONU asegura que "el momento de actuar es ahora". O reducimos las emisiones de CO₂ a la mitad para 2030 o lo lamentaremos mucho; nosotros y nuestros descendientes.

Su alarma no es nueva. Los científicos llevan décadas avisándonos de lo que se nos viene encima mientras el mundo mira para otro lado. Porque somos incapaces de parar este caballo enloquecido del consumo. Sabíamos que la burbuja inmobiliaria iba a explotar y explotó. Sabíamos que apostar por el gas ruso era un suicido y apostamos por el gas ruso. Y ahora vamos a hacerlo bien ¿verdad? El último que apague la luz.