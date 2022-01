"Poco se habla de las mascarillas del público de Pasapalabra #mieditor", bromea Georgina en su perfil de Twitter. Adjunta una captura. Ciertamente inquietantes. Entonces, Roberto Leal contesta a la cantante con "créeme que se habla mucho" y un emoticono de risa efusiva.

La realidad es que la escenografía de Pasapalabra está planteada para que el público sea el protagonista del fondo de cada plano del grueso de tiempo del concurso. Están detrás de los concursantes y sus padrinos populares, así se consigue que la propia expresividad de la audiencia sentada en la grada otorgue movilidad a la imagen. Se huye del fondo con un frío decorado de cartón-piedra estático y se coloca a una audiencia que arropa y da más viveza con sus reacciones al devenir del juego.

Pero con la pandemia no vemos esa expresividad en las caras que asisten al plató de Pasapalabra. Hay que llevar mascarilla, pero un fondo con mascarillas negras o planas apagaría el tono festivo del show. Como consecuencia, se ha decidido colocar a los asistentes unas mascarillas pintorescas, con caras felices y paródicas. Transmiten alegría. Alegría con un punto de falla valenciana.

La exageración de los rasgos de algunas puede dar miedo, sí, pero en general son carne de meme. No pasan desapercibidas, movilizan la atención del espectador. Por tanto, cumplen su función que es que esa imagen trasera de los planos de los concursantes transmita y no sea un tabique estático. Esto Pasapalabra lo suple con el movimiento del grafismo de las pantallas en las pantallas, con la iluminación del plató y con un público altamente protagonista. Y si no se le puede ver la cara, pues que al menos parezca que se esté riendo... Aunque sea reírse de pánico.