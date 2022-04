Escuchó la palabra en una conferencia, en una charla motivacional o en una reunión con algún jefe venido a más. Le pareció una expresión mágica, una especie de sortilegio capaz de transmitir una idea maravillosa, idílica y muy contagiosa. Vio en ella también un chollo: la posibilidad de que otros saquen adelante un trabajo brillante y poder colgarse la medalla.

El tontico de las sinergias es agradecido como un poto, esa planta de funcionaria de nivel C. No hay que regarlo mucho y crece por las oficinas con alegría y descaro. Se encuentra fácilmente entre gente que trabaja poco, jefes acomplejados y personas en las que el principio de Peter ha alcanzado ya un momento de franca maduración. No se ha enterado de que ya no está de moda, que ahora se llevan otras cosas.

"Es así: el tontico de las sinergias sueña con implementar sinergias"

Cuando escucho esta palabra, mis alarmas saltan. Se avecina tormenta y no de ideas -ese otro crecepelo del que hablaremos otro día-. Como todas las expresiones mágicas, la palabra sinergias tiene también un maridaje perfecto con un término que le da todavía más fuerza. ¿Saben cuál es? Sí, el maravilloso verbo implementar. Es así: el tontico de las sinergias sueña con implementar sinergias.

Aristóteles ya utilizó esta palabra para hablar de cooperación o concurso de fuerzas. El tontico de las sinergias cree trabajar con material moderno, de última generación, pero no sabe que hace el ridículo. Observo que varios textos políticos y propagandísticos utilizan con frecuencia esta palabra. Por ejemplo, algunos documentos de la Agenda 2030 hablan ya de implementar sinergias. El tontico de las sinergias sabe lo que hace. Se agarra a su oportunidad como una lapa. Su literatura de garrafón, su venta de humo difuso y verde le asegura un futuro. Tonto, tonto, mierda, mierda.