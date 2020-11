El sector digital nos necesita

Yo tuve la suerte de encontrar mi camino en el sector digital, un terreno que siempre vi desde lejos e imposible de conquistar por muchos motivos: en la escuela los contenidos se dividen en silos, en letras o ciencias, se nos empuja a sacarnos un título y no tanto a adquirir competencias que demanda el mercado laboral, las personas de ciencias son “más listas” que las de letras, es un sector con una estructura muy masculina… y muchos motivos más. Ahora bien, te puedo decir que hayas estudiado lo que hayas estudiado, o hayas trabajado en lo que hayas trabajado, en el sector digital tienes una gran oportunidad para conseguir un trabajo o crear tu propia empresa.

Vivimos en plena revolución industrial donde los datos y la inteligencia artificial son los principales motores. La IA está presente en nuestro día a día de forma silenciosa; se emplea para dar créditos, conceder becas, asignar operaciones médicas… Los equipos que desarrollan esta tecnología están compuestos en su mayoría por hombres, blanco, judeo-cristianos, de mediana edad, heterosexuales y sin discapacidad. Esto explica como hay casos donde dichos créditos nos son concedidos a mujeres, que determinadas plataformas de empleo recomienden empleos menos cualificados o menos remunerados a mujeres con el mismo CV que hombres, sistemas de viodeollamadas que no muestran la imagen de personas negras porque no la reconocen o plataformas nada accesibles para personas con discapacidad, entre otros muchos ejemplos.

Por esta razón, todos los agentes sociales y económicos deberían promover en las diferentes etapas educativas y fuera del sistema educativo: el pensamiento computacional, el espíritu crítico y el emprendimiento a través de la cocreación para hacer que la tecnología que usamos sea más inclusiva (no es ni masculina ni femenina), al tiempo que se convierta en un motor de igualdad de oportunidades y qué mejor que en uno de los sectores claves en la economía nacional, europea y mundial.

Ahora bien, te estarás preguntando cómo puedes comenzar a trabajar en el sector digital. Además de la formación reglada (FP, Ingenierías, Másteres…), hay mucha formación gratuita y accesible en Internet con la que comenzar a programar o adquirir el conocimiento necesario para reconducir tu experiencia laboral dentro de este apasionante sector. Sin embargo, la herramienta más eficaz es, como todo en esta vida, la actitud hacia conocer nuevas cosas y atreverse a 'cacharrear'. En muchos trabajos no se pide titulación sino que demuestren qué has hecho y qué sabes hacer. Así pues tienes que ser constante. Talento tienes. Como decía Doris Lessing, “el talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia”.

Te espero en este apasionante sector.