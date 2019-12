El PSC, en la encrucijada

Los socialistas catalanes han celebrado un congreso plácido en el que Miquel Iceta ha sido reelegido por unanimidad. No es extraño que lo celebrase bailando al ritmo de Got to be real. Sin embargo, algunas cuestiones han sido motivo de ácidas críticas externas. Para el PSC, Cataluña es una nación y España una nación de naciones. No es ninguna novedad en su doctrina. El problema son sus consecuencias cuando propone que eso sea reconocido oficialmente. Ninguna en realidad porque ni defiende la independencia ni tampoco la autodeterminación. Por tanto, son demandas retóricas que solo alimentan debates estériles, más aún cuando en la Constitución ya está todo resuelto.

Nacionalidad es sinónimo de nación y cada uno es libre de interpretar lo que más le guste. La izquierda se equivoca enredándose en discusiones sobre las esencias.

La inmersión lingüística también ha suscitado debate porque aquí sí ha cambiado de posición. Ahora propone flexibilizarla, con lo que se aleja del modelo monolingüe impuesto por el nacionalismo. Es un gran noticia aunque a algunos les sepa a poco. El PSC apuesta por una escuela plurilingüe con el castellano y el inglés junto al catalán como lenguas vehiculares para el aprendizaje. Se trata de una rectificación encubierta de su tradicional discurso y responde a la evidencia palmaria de que la inmersión hace aguas. La diputada Eva Granados ha logrado romper un enorme tabú y abanderar sin estridencias la política lingüística que desea la mayoría de la sociedad catalana.

El PSC de Iceta vive un momento dulce pero se encuentra también ante una importante encrucijada. El posible acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez no es necesariamente una buena noticia en términos electorales. Ese escenario prefigura en Cataluña la formación de un nuevo tripartido tras las próximas autonómicas, que se celebrarán más pronto que tarde.

Muchos interpretarán que el PSC será moneda de cambio para que los republicanos se hagan con la presidencia de la Generalitat. Esa lectura puede tener consecuencias desmovilizadoras entre el electorado socialista que quiere más discurso social y menos retórica catalanista e impedirá también el trasvase de votos desde Cs. Si Iceta no se esfuerza en abanderar las demandas de los catalanes hartos de los abusos independentistas, corre el riesgo de que su candidatura se sitúe en tierra de nadie o sea sospechosa de querer contentar al soberanismo. Dejará entonces espacio a sus competidores, a Cs y PP, pero también a la figura de Manuel Valls, que quiere dar el salto a la política autonómica.