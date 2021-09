El objetivo cumplido de Nuria Roca en 'Family Feud: la batalla de los famosos'

Antena 3 ha intentado no bajar la guardia este verano en su posición como referente en espectáculos de entretenimiento en los viernes noche. Nada de dejar ese hueco abierto a otros competidores y, tras el final de 'La Voz Kids', la cadena de Atresmedia ha programado el nuevo concurso de Nuria Roca. Nada de refritos, ni de enlatados. Aunque la audiencia esté de vacaciones. Un show de temporada alta en pleno periodo estival que se llama Family Feud y que, esta noche, ha emitido la última entrega de su primera etapa. Aunque, en realidad, no es su primera vez en España.

Puede parecer nuevo, pero TVE ya emitió este formato clásico en varias ocasiones. Las principales fueron dos. Entre 1986 y 1987, bajo el nombre de Todo queda en casa con Pedro Osinaga como presentador y Ramón Pradera como director . Y, años más tarde, en 1995, con la denominación ¿Cómo lo veis? y con Joaquín Prat al frente. Fue el último trabajo del mítico comunicador.

Entonces, la dinámica del espacio era descubrir cómo dos familias anónimas se las apañaban en dar en la diana de las respuestas más citadas sobre temas cotidianos en una encuesta realizada para el programa y que representaba a la sociedad española. Lo mismo que sucede en la versión de Nuria Roca, pero aquí el juego se ha organizado con personajes famosos. Ya se sabe, para atrapar la curiosidad del espectador porque les conoce y reconoce. Incluso se intenta atraer la atención a través de la nostalgia reciente. De esta manera, en este viernes, han participado actores de Física o Química frente a los de Un paso delante.

No ha arrasado en audiencias, pero Family Feud sí que ha logrado un programa ameno y bien hilado que entretiene a la vez que hace pensar. Y quizá por eso no ha enganchado más, ya que a menudo había un cierto desequilibrio de edades de los participantes y, como consecuencia, los tan famosos concursantes evidenciaban lo lejos que estaban de las respuestas de la sociedad. Detalle que, en realidad, hace más atrayente y fascinante el formato. Porque, al final, Family Feud ha reflejado la brecha generacional en la que estamos inmersos cuando a las preguntas de cómo ligar responden los famosos: "regalando un ramo de flores", mientras que la sociedad había contestado en la encuesta "dando likes en Instagram a aquella persona que te gusta". Como hemos cambiado...

La que no cambia es Nuria Roca que como presentadora logra un clima de confianza. Además, cuenta con la cualidad de que es generosa hasta para compartir en plató su primera cita con su marido. A él no le conoció en Instagram, directamente quedaron en su hotel. Y lo contaron entre risas, pues el acudió al juego como integrante del equipo de 'El Hormiguero'. Aunque, eso sí, Juan del Val no daba ni una. Evidenciando que es un creador diferente y como dice Pablo Motos 'polémico', de esos que no suelen formar parte de las muestras representativas. Es el objetivo cumplido de este formato que debería tener más recorrido, ya que es entretenimiento que aporta y logra plasmar en prime time con diversión lo distintos y, a la vez, parecidos que somos.