El mito de las series que tambalea Telecinco con 'Entrevías' de Coronado

La ficción ya no funciona en prime time. Hasta que llega Entrevías y debuta líder ante más de dos millones de espectadores y un 19,7 por ciento de share.

Es falso que las series no tiren ya en la televisión tradicional, que sigue ejerciendo su papel de catalizador social. El problema está en el maltrato que sufre la audiencia con la contraprogramación y los horarios abusivos. Las cadenas no piensan tanto en el público como en cuadrar una buena media de cuota de pantalla. Como consecuencia, juegan a la ingeniería del share que olvida que si el espectador no sabe cuándo empieza y acaba el estreno de una serie decide irse a las plataformas bajo demanda, donde con sólo un clic ve cómo quiere la producción.

Es más, si la audiencia no llega al final del capítulo, porque la ficción trasnocha demasiado, perderá el hilo de la trama y no se quedará enganchado para continuar viendo la historia la semana siguiente.

Pero en tiempos en los que se fomenta un consumo individual de series, el visionado en colectividad sigue siendo un valor para la tele de siempre. Las cadenas pueden afianzar eventos con sentimiento de gran premiere en su asentado prime time: "Si lo ves después de la emisión en el directo, llegas tarde".

Así Entrevías ha acertado en su aterrizaje en Telecinco, también entendiendo el público del canal para que se emite. De hecho, a primera vista la serie puede seguir la estela de producciones de éxito de la cadena como El Príncipe'. ¿Recuerdan? De nuevo, José Coronado como protagonista con el que conectar. De nuevo, José Coronado como talismán de las series made in Mediaset. Ahora habrá que ver si la ficción aguanta el paso del tiempo. Lo más seguro es que baje su audiencia, porque, sí, empieza demasiado tarde y el público se acuesta más pronto que la mecánica con la que sube el share.