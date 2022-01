El humanismo digital de los bancos

Somos una entidad humana. Mejoramos día a día la experiencia de cliente. Apoyamos a los emprendedores que luchan contra los gigantes. Somos la inspiración, pero entra en la aplicación. Las oficinas tradicionales no son digitales. Las cosas han cambiado. Nuestra oficina digital parece un cajero en mitad de la calle, pero no lo es. Las apariencias engañan. Es mucho más, es una oficina virtual en la que puedes realizar toda la operativa que necesitas. Una puerta abierta al infinito. Además, te atendemos por Whatsapp. Puedes hacer un grupo con nosotros. ¿Hay algo más humano y más digital que un grupo de Whatsapp?

Una boda quizá sea humana, pero no es digital. Por eso te cobramos tantísima comisión por hacer ese ingreso en nuestra ventanilla. El humanismo digital es mejor, tienes que entenderlo. Ponte al día, ponte en la fila, espera fuera de la oficina hasta que llegue tu turno. Alcanzarás la felicidad si nos haces caso. El humanismo digital no es humanitarismo. Ya sacamos a los vagabundos que dormían en los cajeros. No somos una ONG. Ahora queremos sacar a los clientes, a los clientes no digitales, por supuesto. Aquí ya no se regalan sartenes.

"Estamos convirtiendo nuestras sucursales en pequeñas ludotecas, en bibliotecas infantiles tecnológicas que sirven para asustar a los viejos"

Lo digital ya está aquí. La pirámide de población no nos preocupa, aunque parezca un hongo nuclear. Lo importante es lo sostenible, lo transversal y lo circular. La libreta, el extracto bancario, las pequeñas operaciones de caja son vestigios del pasado. Estamos convirtiendo nuestras sucursales en ludotecas, en bibliotecas infantiles tecnológicas que sirven para asustar a los viejos. Dichoso aquel que no es víctima y verdugo a un tiempo. ¿Quieres un café?

La máquina manda. La máquina no nos deja hacer ciertas cosas a ciertas horas. Tienes que venir en la franja establecida para que podamos hacerte caso. De lo contrario, el ordenador deja de funcionar. Si eres cliente de otro nivel, ya me entiendes, puedes venir cuando quieras. Para ti sí que funciona la máquina. Aquí practicamos la verdad digital. Por ti. Cien por cien digitales. Te esperamos.