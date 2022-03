El futuro de Europa y mis croquetas

No hay nada como sentirse escuchado. A veces, los ciudadanos nos encontramos lejos del poder político, como si nuestra voz rebotara en la pared desconchada de un viejo frontón de pueblo. Sin embargo, en algunas ocasiones, las instituciones hacen esfuerzos por entender al ciudadano y, poco a poco, encuentran su respuesta. En Europa está sucediendo ahora. Desde hace un tiempo, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han organizado la Conferencia sobre el Futuro de Europa en la que se han comprometido a escuchar al ciudadano y a hacerle caso. En esta misma primavera, cuando todos los capullos florecen, la Conferencia llegará a conclusiones.

Me he venido arriba y he mandado una propuesta para ver si me escuchan y, si hay suerte, me invitan a unas croquetas. Después de pelear un poco con la aplicación, me he dado de alta y he seguido los pasos de Espido Freire, que se fijaba en un informe de esta comisión que decía que los jóvenes de Europa muestran poco interés por la cultura. He leído las normas hasta llegar al apartado “¿Cómo me puedo implicar?”. Clic.

"Sería necesario hacer un recorrido por la historia de Europa a través de libros originales que expliquen quiénes somos y de dónde venimos"

He entrado en la parte de Educación, Cultura, Juventud y Deporte que es la última de una lista de temas y parece el tercer cajón de la mesilla, ese en el que se mete de todo porque no se sabe dónde ponerlo y he escrito lo siguiente: "Conoce Europa a través de los libros: ¡que no te lo cuenten!" Después, en la parte de desarrollo de la idea, con un máximo de 1500 caracteres y traducción automática he escrito lo siguiente:

Sería necesario hacer un recorrido por la historia de Europa a través de libros originales que expliquen quiénes somos y de dónde venimos. Voy a proponer mi trayecto en base a libros que me impactaron y propongo que los participantes aporten el suyo. El método de divulgación sería a través de redes sociales de vídeo como Youtube o TikTok. Creo que en nuestra formación hemos leído manuales y libros de texto, pero habría que conocer obras originales de cada época para tener una idea propia, como si volviéramos a estar ahí. Propongo, además, que sean obras de una extensión no muy larga.

Este es mi trayecto, libros que me han influido, sin intención de exhaustividad y sin demasiado orden cronológico: empezaríamos con la Apología de Sócrates de Platón y con la Electra de Sófocles para entender la parte racional y el aspecto más trágico del pensamiento griego. Las Vidas de Alejandro y César de Plutarco nos ayudarán a entender Macedonia y Roma, su afán de expansión y la idea de orden y grandeza. Además del Evangelio de Mateo, las Cartas de San Pablo nos aportarán un testimonio clave para ver la importancia del cristianismo y el fenómeno de su expansión.

La Canción de Roldán, poema épico francés, nos vendría bien para vivir la edad media, la importancia de los pasos fronterizos, la figura de Carlomagno y ver cómo se engrandecen y se mitifican sucesos en la historia pasado el tiempo. El millón o El libro de las maravillas de Marco Polo nos da una visión amplia del mundo y nos hará pensar en la importancia que siempre tuvieron las Indias. Hay una edición de El Príncipe de Maquiavelo comentada por Napoleón que es maravillosa y sirve para alumbrar una parte del pensamiento político moderno. La Crítica de la razón práctica, el Discurso del Método y el Manifiesto Comunista justifican también con ideas el pensamiento europeo. Y para terminar, los Sueños de Quevedo y las Penas del joven Werther de Goethe para vivir la parte más sentimental. Y como último capricho Mi nombre es Asher Lev de Potok para entender la importancia de la cultura judía y la belleza y la fuerza de la expresión personal. Sería un buen punto de partida que habría que ir ampliando como la onda que genera una piedra en el agua y un intercambio enriquecedor. ¿Creen ustedes que me harán caso?