El fenómeno fan de la política en tiempos de las redes sociales

Las redes sociales amplifican tanto la locura que, da la sensación, de que los líderes y lideresas de la política empiezan a ser adictos a la declaración exagerada. ¿Están más pendientes de Twitter que de la realidad? Los estrategas de la comunicación ya hace tiempo que han interiorizado que se saca más rédito viral a una excentricidad que a un argumento técnico, práctico y, en definitiva, realista.

Por tanto, la teatralización política es más exagerada que hace unos años. Porque no se piensa tanto en ganarse el beneplácito de la crónica periodística tradicional como en la pretensión de cazar el retuiteo de la pasión de cualquier usuario anónimo. Da igual que el aluvión masivo de tuis sea de talante negativo, ya que indigna el mensaje: lo importante es que se visibilice tal mensaje. Al final, los que se enfadan son el gran altavoz. Su indignación es un impulso para aquello que critican: lo muestran y ponen el debate en la palestra pública. Aunque hace años que ese tema estuviera superado socialmente.

Por ejemplo: ¿por qué ha alcanzado tanta notoriedad en todo el país Díaz Ayuso? Sus declaraciones parece que, cada día, son más aleatorias e improvisadas. De repente, suelta a Ana Rosa Quintana que no pone en alquiler un piso que tiene vacío porque los inquilinos lo destruirían. Y, claro, las redes se ofenden ante tal generalidad. Después, en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad viene a sentenciar que no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema. Cuando la educación no es un regalo, es un derecho. Otra simplificación que, también, indigna a las redes sociales. Y todos los replican, sin remedio: sus detractores y la oposición otorgando más fuerza al mensaje. Como consecuencia, su popularidad no para de crecer. Porque en Twitter "más" sí que es "más".

¿Por qué es tan popular Abel Caballero? El alcalde de Vigo, el más votado de España, acaricia una fama nacional, como Díaz Ayuso. No sólo por su manera de iluminar su capital por Navidad, sino sobre todo por su capacidad de comunicarlo. Puede participar en el acto de inauguración de un centro comercial en su ciudad y él mismo termina dando un discurso en inglés como si a algún inglés le interesara la apertura de un centro comercial local. Sorpresa: esta actitud funciona en las redes sociales. Porque más que una persona es un personaje caricaturesco. Abel Caballero es una especie de simpático meme de la vida misma.

La excentricidad no está castigada políticamente. Al contrario, los políticos más populares suelen ser los que transmiten la espontaneidad de hablar sin pensar demasiado. Lo que, paradójicamente, les humaniza. Más aún con ayuda de las redes sociales que les catapultan como 'influencers' a los que amar u odiar. Al fin y al cabo, el fenómeno fan en la política siempre ha existido. A menudo, es hasta una posición hereditaria como era ser hincha de un equipo de fútbol.

Pero quizá el trasfondo novedoso del problema actual está cuando los propios políticos se terminan creyendo su personaje. Entonces, quizá piensen que hablar como con un tuit está legitimado. Sin embargo, cuidado con olvidarse de que las redes sociales son un espejo deformado de la realidad. Porque lo que pasa en Internet no siempre es un reflejo real de lo que preocupa en la calle. Es más, lo que pasa en Internet puede despegarnos de lo relevante y posicionarnos en ruidosas trincheras extremistas que, por suerte, no están en la convivencia cotidiana. Así, poco a poco, se va desvirtuando la credibilidad de la política por parte de todos: políticos, periodistas y usuarios de la redes. Juntos, creamos mitos grandilocuentes que, en efecto, están sustentados en unos cimientos tan flojos como el fugazmente efímero flujo de tuits de la página principal de Twitter.