'Secret Story': el factor que aupa su audiencia en Telecinco (y no es la pelea)

Sólo hay un día a la semana en el que Secret Story destaca realmente como un éxito. El reality de Telecinco brilla en los jueves. En este último, lideró con un 17.4 por ciento de cuota y 1.820.000 espectadores. Sin embargo, el resto de noches en las que se emite 'la casa de los secretos' da signos de debilidad. No arrasa, no interesa tanto ni siquiera al espectador habitual de Telecinco. ¿Por qué?

Se puede pensar que el formato de tele-realidad crece en este prime time porque al frente tiene a una hundida Los hombres de Paco en Antena 3. Con una competencia débil es más sencillo destacar.

Pero, en realidad, hay otro factor decisivo. Durante casi dos décadas, Mediaset ha colocado en esta misma franja horaria sus grandes bazas de reality. DOS DÉCADAS. Así, Telecinco ha creado una cita inquebrantable en la memoria del espectador, cita que se asocia a un gran evento. Como consecuencia, la noche de los jueves es la jornada decisiva del reality en la cadena de los realities.

"'Secret Story' no logra la viveza de la ingenuidad de los realities de antaño, donde concursaban personas que no se creían saber tanto de televisión"

Mientras, otras ediciones semanales de Secret Story se asocian como espacios más de relleno, en los que no pasa nada. Ese es el principal problema de 'la casa de los secretos': como concurso de tele-realidad en la convivencia no sucede nada que ya no se haya visto. Es aburrido, no cuenta con tramas novedosas. Ni introduciendo periodistas del corazón como Isabel Rábago, que hacen todo el rato preguntas indiscretas en la casa y generan contenido, el programa logra la viveza de la ingenuidad de los realities de antaño, donde concursaban personas que no se creían saber tanto de televisión.

Secret Story no pinta que será un reality que se quede en el recuerdo colectivo pero su éxito sí que va vinculado a que la noche de los jueves está marcada en el imaginario social como el día de la tele-realidad a lo grande en Telecinco. Y es fácil evocarlo y pasar a ver qué hacen, a curiosear quién es el expulsado. Aunque el programa no te esté enganchando, ni sepas pronunciar su nombre.